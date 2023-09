OBEZBEĐENJE TUKLO GOSTE ISPRED POZNATOG KLUBA U ZAGREBU! Majka prebijenih mladića očajna: Rekli su mi, ćuti, to je mafija (VIDEO)

Nekoliko mladića brutalno je pretučeno u noći između subote i nedelje ispred kluba H20 u centru Zagreba.

Na snimku koji je hrvatskim medijima dostavila majka trojice od petorice pretučenih mladića jasno se vidi kako pripadnici obezbeđenja tuku grupu mladih posetioca kluba.

- Stariji sin je slavio 29. rođendan. Sa njim su bila dva brata blizanca od 18 godina i još dva prijatelja. Bili su u tom klubu, iskreno, ne znam što su uopšte tamo radili, ali izašli su za rođendan i završili tamo. Problem je nastao kada su krenuli prema izlazu - navodi Vesna Brajčić za Indeks.

Vesna navodi da je stariji sin na izlazu zatekao mlađeg brata kako leži u krvi i nije znao je li živ ili mrtav.

- Moj stariji sin Tin je popio malo više, malo se zaljuljao, a redari su ga odgurnuli. Zatim je došlo do nekakve verbalne prepirke. Tin im je nešto opsovao i rekao da ih puste da izađu i tu su počeli prvi udarci. Kad je uspeo da dođe do izlaza, video je mladog brata Vida, ležao je u krvi ispred kluba. Rekao je da je bio u šoku od tog prizora i da mu se zamračilo. Nije znao da li mu je brat živ ili mrtav - priča potresena majka.

Tvrdi da su izbacivači potom nastavili da tuku Tina i drugog blizanca Arijana i dvojicu njihovih prijatelja. Taj deo premlaćivanja vidi se na snimku. Pripadnici obezbeđenja rukama i nogama udaraju mladiće, koji ne samo da ne pokazuju nikakve znakove agresije, nego se odmiču i dižu ruke u vazduh.

- Nisu im dali da pomognu Vidu nego su ih gurali i udarali. To se ne vidi na snimku, ali su ih još mlatili iza automobila. Starijeg sina Tina su isprskali suzavcem, a potom mu je prišao jedan od njih i udario ga sa leđa - priča u dahu majka.

Premlaćivanje je prestalo tek kad je došla policija.

- Vidu, koji je ležao na podu, pukla je glava. Ima šav od pet centimetara i strašnu glavobolju. Mora da nosi kragnu nedelju dana i da bude u zamračenom prostoru. Brat blizanac ima krvave podlive po glavi - nastavlja Vesna.

Jedan prijatelj je takođe teže povređen.

- Ruka mu je u longeti i natečena. Stariji sin je dobio udarce, ali je malo jači pa to nije toliko izraženo kao kod dva mlađa sina. Meni je najstrašnije u celoj priči to što im nisu dali da pomognu Vidu koji je ležao u krvi. Ti izbacivači imaju ovlašćenje da izbace nekoga iz kluba, ali koja je to ovlašćenje da tučeš nasred ulice nekoga i da ne daš da pomognu nepomičnom detetu - govori majka na rubu suza.

Navodi da su je upozoravali da ne izlazi u javnost.

- Meni su govorili da ne izlazim u javnost, to je mafija, ali morala sam, to su moja deca. Izašla sam u javnost i zbog drugih roditelja i druge dece. Ja sam plakala celi dan i doslovce nisam znala gde sam. Meni je bilo strašno da to gledam, da to nije dokaz, iste sekunde bih obrisala snimak. Ja nisam bogataš, namučila sam se da ih podignem i školujem, to su dobra deca, odlikaši, ta dvojica mladih se ni ne znaju tući...

Vesna navodi da su joj u policiji rekli da iz kluba H20 ne žele da daju nikakve snimke nadzora.

- Snimak smo dobili slučajno od ljudi koji su sve to videli i snimili. Kriminalistička policija je zvala sinove i prijatelje na razgovor. Policija je bila profesionalna. Mislim da su izbacivači uhapšeni, ali nisam sigurna. Ja ću angažovati advokata - rekla je Vesna.

Klub i kompanija za obezbeđenje se za sada nisu zvanično oglasili.

(Kurir.rs/Index)