ŠOK DETALJI DRAME U HRVATSKOJ: Bombu aktivirao štićenik Doma za stare koji je pobegao iz ustanove automobilom kuvarice!

Hrvatska policija je u 18.40 dobila dojavu da je muškarac Anto M. (86) aktivirao bombu u Kloštar Ivaniću, nakon čega se povredio i pretio da će aktivirati još jednu bombu, prenosi Dnevnik Nove TV.

Na teren je izašao veliki broj pripadnika Hitne pomoći, među kojima i pirotehničari, koji su stupili u kontakt sa muškarcem i ukazali mu lekarsku pomoć.

Niko osim njega nije povređen kada je bomba aktivirana.

Dnevnik Nove TV nezvanično saznaje da je reč o štićeniku Doma za stare koji je izašao iz doma skrivajući se u automobilu kuvarice.

Podsetimo, nepoznati muškarac je u Kloštar Ivaniću aktivirao jednu eksplozivnu napravu, a drugu navodno ima kod sebe.

Kako prenosi 24sata.hr, na terenu je policija i vatrogasci koji su zabranili ljudima da se približavaju.

Svedočenje očevidaca

- Čuli smo tupu detonaciju. Nismo to odmah povezali sa bombom sve dok komšija preko puta nije rekao da čovek sa sedom kosom i belom bradom leži na travi i viče da ima još jednu bombu. Užasnuti smo. Moja deca su upravo prošla tim putem na povratku iz škole. Reč je o penzioneru koji živi u domu "Aura" i koga smo videli kako luta ulicama, mrmlja u bradu i govori da mu je svega dosta. Nisam s njim lično razgovarala, ali se brzo pročulo to o njemu - rekla je za Jutarnji list meštanka ulice u kojoj je trenutno u toku opsada.

Cela ulica Kralja Tomislava sa nevericom posmatra akciju policije.

- Nikada nismo imali toliko policije i Hitne pomoći u gradu, a kamoli na ulici. Trenutno čujemo dijalog između dva muška glasa, od kojih jedan govori mirnim tonom i oslovljava ga sa gospodine, dok drugi glas, verovatno onaj koji je pretio i leži na zemlji, komunicira isprekidano. Ne razumemo šta pričaju jer su nas udaljili na kraj ulice zbog sopstvene bezbednosti - dodao je drugi meštanin Kloštra Ivanića.

"Bio je najmirniji štićenik, nemam pojma šta mu se desilo"

- Večerao je i samo izašao. On je jedan od najmirnijih štićenika od ukupno četrdesetak trenutno smeštenih u Domu. Nemam pojma šta mu se desilo i zašto je to uradio jer ništa nije ukazivalo da bi se tako nešto moglo dogoditi. Imao je bombe u džepu. Ne znam odakle mu bombe. On je naš štićenik tri godine, a pre toga je u istom domu bila smeštena njegova supruga, koja je preminula pre oko tri godine. Kada je tačno izašao, pogledaću snimak sa kamera za video nadzor, pa ću znati više. Sva sreća da niko osim njega nije povređen, a on je teško povređen i leži, bilo je mnogo ljudi na ulici. Koliko sam čuo, oštećeno je samo staklo na jednom automobilu - rekao je pod utiskom i šokom Dragan V., vlasnik Doma za stara i nemoćna lica u kojem je bio smešten Anto M.

Ušunjao se sa bombom u auto kuvarice koja radi u Domu

Prestravljena kuvarica Doma za starije i nemoćne osobe na istoku Zagrebačke županije u posljdnjem je trenutku pobegla od smrtne opasnosti nakon što ju je u centru Kloštra Ivanića prepao pomahnitali 86-godišnji naoružani muškarac.

Kako se nezvanično saznaje, on je iz još nepoznatog razloga, pobegao iz svoje sobe i uvukao se na zadnje sedište njenog automobila i tu se sakrio. Nije ga primetila sve do Školske ulice u Kloštru, kada se otkrio i zapretio joj eksplozivom. Odmah je otvorila vrata, pobegla i uspela da pozove policiju.

