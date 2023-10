ŽELJKO JE UŠAO U PRODAVNICU, PRIŠAO RADNICI I URADIO ZASTRAŠUJUĆU STVAR: Sve se odigralo u par sekundi - policija je stigla kasno!

Željko Đekić zvani Lika osuđen je na 35 godina zatvora zbog teškog ubistva bivše partnerke Vesne Perišić u tržnom centru na Poljičkoj u Splitu.

Takođe je pravosnažna i konačna odluka Vrhovnog suda kao trećeg stepena odlučivanja u krivičnim predmetima, kojom je potvrđena presuda Višeg krivičnog suda kojom je Đekić osuđen za teško ubistvo vanbračne supruge Vesne Perišić. koju je ubio na svirep ili podmukao način, a koji ju je ubio nakon što ju je dugo zlostavljao pre ubistva.

Sudsko veće Županijskog suda u Splitu, na čelu sa sudijom Dinkom Mešinom, prvo ga je osudilo na 38 godina zatvora od maksimalnih 40 godina, a potom je VKS tu kaznu smanjio za tri godine. Presuda je izrečena jer je Đekić zaskočio bivšu partnerku dok je ona stavljala artikle na police u radnji u Poljičkoj ulici u kojoj je radila, a on joj je prišao s leđa izvlačeći nož ukupne dužine 30 centimetara i dužina sečiva od 18 centimetara.

foto: Shutterstock

Kako se navodi u presudi, Đekić je od trenutka kada im se sin rodio 2004. godine na razne načine zlostavljao vanbračnu suprugu, više puta joj preteći nožem, sa kojim je spavao ispod jastuka. Žrtva je ubodena i posečena po sedam puta na svakoj ruci, a ubodena je tri puta u svaki deo grudnog koša, pri čemu su poslednje tri rane, jedna u srce i dve koje su oštetile pluća, bile smrtonosne, navodi se u saopštenju, potvrdio je stručnjak patolog.

- Iako je okrivljeni tvrdio da nije zlostavljao svoju žrtvu, imamo izjave svedoka, članova njene porodice, kao i izjave žrtvinih radnih kolega koji su potvrdili da im se žalila na nastalu situaciju. A da je ubijena na svirep način jasno je iz onoga što je veštak rekao i na saslušanju potvrdio da je trpela muke, patnje i bolove koji su doveli do straha od smrti.

- Uboli ste je 20 puta za 16 sekundi, što znači da ste je udarili više od jednom u sekundi. Čak i nakon što je žena pokušala da vas zaustavi, niste stali sve dok vas dvojica muškaraca nisu uhvatila i nož vam je ispao iz ruke, bezosećajno se ophodili prema žrtvi. Uopšte ne sumnjam da ste imali težak život, pogotovo posle ubistva brata, da tako kažem, „na pravdi božjoj“ i poslednji ste koji je trebalo da uradi ovako nešto – rekao je sudija Mešin u. oktobra prošle godine u svom obrazloženju.

Viši sud je, ipak, ocenio da je 38 godina zatvora prestroga kazna i smanjio je za tri godine, ističući da je kazna od 35 godina primerena ličnim prilikama okrivljenog i da će ispuniti zakonsku svrhu kazne. Đekić se žalio Vrhovnom sudu. Đekić je u svojoj odbrani negirao zlostavljanje pokojnika, navodeći da je uzrok problema njegov težak život, a odgovornost vidi u žrtvi, a posebno u njenoj porodici, sa kojom nije bio u „nikakoj komunikaciji“.

foto: Shutterstock

- Iz njegove odbrane se može zaključiti da je žrtva bila problem u njihovom odnosu jer nije doprinosila porodici, nije slušala već je radila svoje. On se branio da je uvek bila neka kontra što bi on rekao, da je ona malo doprinela porodici, a jednom mu je rekla da joj nije stalo do zajedničkog deteta - navodi se u presudi.

Međutim, zaključuju da je splitski sud pravilno i jasno utvrdio da je Đekić ovakvim nepouzdanim navodima „prilagodio odbranu sebi u korist” i da je plačući nad sobom i svojom sudbinom pokušao da obezbedi „bolju procesnu situaciju i ublaži okolnosti ovog krivičnog dela“.

- Optuženi u ličnoj žalbi tvrdi da je kazna drastična i neprihvatljiva jer se ničega ne seća i nije vladao svojom voljom... Imajući u vidu sve utvrđene okolnosti ovog besmislenog i tragičnog čina, nema sumnje da je optuženi ispunio čak dva pravna obeležja teških ubistava. Ubio je blisku osobu koju je prethodno zlostavljao, a nju je ubio na svirep način.

Dakle, blaža kazna ne bi mogla efikasno da utiče ni na počinioca, ni na svest građana o opasnosti krivičnih dela i na pravednost kažnjavanja njihovih počinilaca... – objasnila je, između ostalog, sudija Vrhovnog suda Ileana Vinja u svojoj odluku, piše Slobodna Dalmacija.

Kurir.rs/Slobodnadalmacija/Jutarnjilist