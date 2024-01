TELO ŽENE LEŽALO 4 MESECA U MRTVAČNICI: Neviđena tuga, misteriozna gospođa nije imala rodbinu, sahranu organizovale BIVŠE KOLEGE

Telo žene (77) iz Splita četiri meseca nalazilo se na ledu u mrtvačnici čekajući da neko organizuje sahranu.

Stanari Lovretske ulice, gde je starica mirno živela bez velike komunikacije sa susedima, bruje o nesvakidašnjem događaju, a navode da je pokojnica imala stan od 44 kvadrata i automobil, ali i nekoliko štednih knjižica u raznim bankama. Lokalni mediji navode da žena nije imala rodbine, a kamoli najbližih članova porodice koji bi je sahranili.

Telo je nakon intervencije vatrogasaca pronađeno u stanu na drugom spratu zgrade u Lovretskoj ulici 17. septembra prošle godine, a sahranjena je na splitskom Lovrincu 15. januara. Čitulju bez verskih obeležja u lokalnim novinama dale su njene koleginice iz splitskog "Koteksa" i niko više.

Stanovnica Lovretske ulice, koja je policiji prijavila da se oseća neugodan miris iz stana žene, navodi da su ponekad razmenjivale knjige, ali da nisu bile kućne prijateljice. Dodaje da se pokojnica nikada nije udavala i da nije imala dece, otac, bivši oficir JNA, umro je 1981. godine, a majka 1967. godine.

- Ja sam, kao i sve komšije, pokušala na sve način da dođem do njene rodbine jer smo u prisustvu policije pogledali i njene rokovnike i beleške. Mislim da je i policija probala da dođe do njene uže rodbine ili bilo koga bliskog, ali i to je bilo bez uspeha. Njenu odeću smo skupili i predali Karitasu, a bankovne knjižice i ostale dokumente pregledala je policija i sve je snimljeno i arhivirano. Niko se sa patologije mesecima nije javljao, smrtni list niko nije dobio, a nama su u penzijskom osiguranju rekli da je i dalje vode kao živu jer nije stigla njena smrtovnica - navodi komšinica.

Stanari su na kraju odlučili da skupe novac za sahranu.

- Vreme je prolazilo, a nas desetak iz zgrade odlučilo je da skupimo novac da je mi stanari sahranimo. Svi smo mi mahom penzioneri, mnogo nam je bilo da damo sto evra po osobi za sahranu, ali nije bilo druge. Računali smo, ako se nađe naslednik i podigne tu ušteđevinu, platiće sahranu, a ako ne, hvala Bogu. Naša komšinica nije repa bez korena. Imala je u Splitu na Lovrincu svoju grobnicu u kojoj su joj sahranjeni roditelji i nije zaslužila da njeno telo bude četiri meseca na ledu na splitskoj Patologiji - kaže komšinica.

Stanare je sačekao šok kad su otišlo po telo.

- Nakon tri meseca od pronalaska tela, naša predstavnica stanara otišla je do splitske Patologije, a tada su joj rekli da mi stanari moramo da platimo 15 evra po danu ležarine za telo pokojnice ako želimo da preuzmemo telo. Onda se to spustilo na navodnih šest i po evra po danu. Nas stanare bi ta ležarina koštala još po sto evra po glavi i na to nismo pristali. Bog njoj dao pokoj, ali 200 evra da penzioner da za njenu sahranu i ležanje na Patologiji stvarno je za nas mnogo kad nam je penzija oko 400 evra mesečno. Ne znam kako se to završilo, ali nakon nešto više od tri i po meseca za njenu smrt su doznale i njene koleginice iz splitskoga "Koteksa" s kojima je radila. Koleginice su platile čitulju u novinama, ali ne znam ko je platio sahranu - navodi komšinica.

Stanarima nije jasno zašto je njihova komšinica bila tako zatvorena, pogotovo što je bila srčani bolesnik dugo vremena, imala je i rak dojke te je poslednjih trideset godina bila pod posebnom ishranom.

Na sahrani je bilo tridesetak ljudi. Stanari navode da su na sahrani čuli da je pokojnica bila šef u Koteksu.

- Mnogo je putovala u mladosti, bila je uspešna žena, ali ni o sebi ni o svom poslu nije govorila ništa. Sve što je očima videla, rukama je znala da napravi pa tako i svoje lepe kapute, haljine, pulovere i ostalu garderobu. Bila je dama, školovana, pristojna, ali tajanstvena - navodi komšinica.

Predstojnik Kliničkog zavoda za patologiju navodi da se u slučaju da niko od rodbine ne dođe po telo pokojnika pokreće postupak sahrane sa socijalnom službom grada Splita i drugim nadležnim institucijama.

- Na insistiranje bivših koleginica pokojnice, a nakon potvrđene informacije da imenovana nema rodbinu, ali da poseduje grobno mesto na Lovrincu, obducent je istima izdao potrebnu dokumentaciju za organizaciju sahrane nakon čega je Pogrebno poduzeće Lovrinac pokojnicu odvezlo na gradsko groblje. Napominjemo da takozvana ležarina i nikakvi drugi troškovi KBC-a nisu nikome naplaćeni - navode iz Patologije.

Pogrebne troškove za umrle osobe bez rodbine, koje su imale prebivalište u Splitu, kako navode lokalni mediji, podmiruje gradska vlast s pravom nadoknade pogrebnih troškova iz ostavine umrlog.

