SPLIĆANI SE ŽALE NA KOMŠIJU IZ PAKLA! Gamad se naselila u naselje zbog gomilanja smeća: "Ne možemo da otvorimo prozore"

Bubašvabe, miševi, pacovi i smrad godinama muče stanovnike splitskog Lučca. Njihov komšija u dvorištu gomila smeće. Bezbroj su puta, kažu, kontaktirali Gradsku upravu, ali problem još uvek nije rešen.

Zbog komšije koji u dvorištu gomila otpad, na Lučcu ne otvaraju ni prozore ni vrata.

"On tokom cele noći kopa i kopa i sve nas zeza u zdrav mozak. Juče je bila jedna policajka koja je sa njim razgovarala, on njoj objašnjava kako je to sve u redu, kako tu nema ništa. Znači nije on lud nego je on zločest i bezobrazan", kaže komšinica Magda Tepić.

Čistoća je, na molbu građana, nedavno očistila smeće ispred ulaza u dvorište, ali dalje ne smeju.

"Njemu ne koristi pisati ni rešenja ni zabrane. Nešto nije u redu, on ne sluša i nije ga briga", kaže Iva Tukić, predsednica GK Lučac-Manuš.

Izašla inspekcija

Neda Tukić kaže kako su je razočarale gradske službe jer se samo pravdaju da je to privatan posed. Stan je, kažu, njegov, ali dvorište je, navodno, u vlasništvu kompanije iz Beograda. Kotar godinama moli Gradsku upravu da se smeće, zbog ugrožavanja zdravlja, odveze, ali uzalud.

Iz Grada su saopštili kako su 29. februara inspektor zaštite okoline i komunalni policajac obavili uviđaj.

"Izrečen je nalog stranci da u roku od 15 dana ukloni otpad s privatne površine koji je vidljiv s površine javne namene... Stranka je započela sanaciju koja je operativno usporena zbog kišnog perioda, ali očekujemo da će do kraja ove nedelje glavnina otpada biti uklonjena", saopštila je Leona Grgić, načelnica upravnog odeljenja za komunalne poslove Split.

Ali stanari splitskog Lučca ne veruju da će se išta rešiti u ovom slučaju, kako kažu, "komšije iz pakla".

