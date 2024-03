MESAR (43) 10 GODINA LEŽAO ZATVOR, IZAŠAO PA UKRAO SKORO 1.200€ IZ CRKVE: Usledilo spektakularno objašnjenje - "đavo me naterao"

Kao da je đavo imao uvo u meni i ne dao mi mira. One dve gospođe su tražile da im napravim poljski toalet i dale su mi pare. Uzeo sam i onu koja je bila u kapeli. nema poštovanja jer nisam mogao da odolim. Takav sam. Volim novac i dobro živim - rekao je u svoju odbranu dalmatinski mesar N.B. (43), inače stari policijski poznanik, koji je poslednji put završio na optuženičkoj klupi zbog krađe novca iz privatne svetinje u Solinu.

Tačnije, 28. maja 2020. godine, između 19.30 i 20.00 časova, sa ciljem da se okoristi, otišao je u privatnu Solinsku svetinju i iskoristio nepažnju dve vođe i ušao u prostoriju koja služi kao molitvena kapela. Odatle je uzeo 1.050 evra i 1.000 kuna, čime je ženama naneo priličnu štetu. A zbog te krađe splitski sud ga je nedavno osudio na šest meseci zatvora i naložio mu da vrati 1.167 evra. A nije pošteđen ni plaćanja od 100 evra sudskih troškova.

- Kriv sam. I osećam se jako loše zbog toga. Da sam imao pamet današnjice u to vreme, nikada to ne bih uradio. Stigao sam do tog svetilišta koje vode dve dame. Slučajno sam došao da vidim šta je unutra. Otvorili su mi vrata i sreli smo se. I tu smo se dogovorili za posao. Dali su mi 400 evra da napravim poljski toalet. Čuo sam od njih priču da je jedna od njih napravila tu svetinju zbog određenih događaja sa pokojnim mužem.

Kada je umirao, zaklela se da će izgraditi svetilište nakon njegove smrti. I oni su to napravili i ljudi dolaze u to. Uzeo sam tih 400 evra koje su mi dali i, kako rekoh, "đavo ima svoje uvo u mene i nije mi dao mira". Priznajem, nisam ispoštovao dogovor oko posla, a novac sam potrošio na nešto za šta ni ne znam. Takođe nisam kupio materijal. Tražili su me, ali me nisu našli.

I kada sam pregledao teren, ušao sam u nezaključanu kapelu, uzeo evre i kune. I iskreno, nisam imao poštovanja s obzirom na to da se radi o novcu iz svetinje za koju su bile vezane povređene vernice, jer nisam mogao da odolim novcu. Takav sam, volim novac i volim da živim dobro – bez uvijanja se branio N.B., koji, pritom, nije krio da je dugi niz godina proveo u zatvorskom sistemu.

Ističe da je njegovo zatvorsko iskustvo bilo dragoceno životno iskustvo koje ga je obogatilo i dalo mu nove životne stavove, posebno nakon što je 2017. pušten iz zatvora od gline.

- Po odlasku iz Gline sa kolegom sam otvorio OPG i nameravam da se razvijam u tom pravcu. Život nije bio ljubazan prema meni, ali mislim da sam imao sreće u životu. U ovom periodu života imam i dobrog prijatelja. Nameravam da zasnujem porodicu sa njom i bio bih srećan da postanu roditelji. I to je jedina dobra stvar u celoj ovoj situaciji – zaključio je optuženi, izrazivši spremnost da nadoknadi štetu povređenim ženama.

Pored niza imovinskih delikata, dotični je osuđen i za falsifikovanje isprava, ali i za silovanje, za šta ga je Županijski sud u Šibeniku osudio na četiri godine zatvora. I kako su se njegove osude godinama gomilale, 2012. ih je kombinovano više za ukupno bezuslovnu kaznu od 10 i po godina.

S obzirom na impresivan izvod iz kaznene evidencije, splitska sutkinja postavlja sebi realno i razumno pitanje: Hoće li se ovaj prestupnik ikada resocijalizovati do kraja?

Kurir.rs/Jutarnji list

Bonus video:

00:09 Lopov se prekrstio pa ukrao, u crkvi na Zlataru