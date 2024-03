TO SU NEPISMENE SELJAČINE I GANGSTERI! Urnebesna reakcija Zorana Milanovića na odluku Ustavnog suda - "GO, GO, YOU PROSTITUTES"

Predsednik Hrvatske Zoran Milanović komentarisao je danas odluku Ustavnog suda o njegovoj kandidaturi.

Podsećamo, Ustavni sud je zaključio da predsednik Milanović ne može učestvovati u političkom delovanju bilo koje političke stranke dok obavlja svoju dužnost. Predsednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović mu je zabranio da bude na izbornoj listi i da na bilo koji način učestvuje u izbornoj kampanji dok je predsednik.

- Oni su to uradili na gangsterski način. Oni meni ne mogu ništa, ali mogu ja njima. To su seljaci, nepismeni. Pismen čovek, barem onaj koji je završio auto-školu, ima problem sa time - rekao je on.

Zoran Milanović je potom okupljenima u Veloj Luci pročitao odluku Ustavnog suda.

- Hrvatski su verovatno naučili u automehaničarskoj radionici. To je, po ovim nepismenim gangsterima, zabranjeno, ali nije - rekao je on.

- Ovo mora da se reši na izborima. Na kraju, ja ću biti premijer, ali neću da govorim toj bandi kako. Biću kandidat na izborima, kao što bih mogao da budem i na evropskim izborima. Neću sebi da dam mandat. Šta je tu sporno, nepismeni gangsteri - pitao je on.

Skup HDZ-a u Lisinskom nazvao je balom vampira. On je rekao da su u prvim redovima bila dva rektora javnih univerziteta.

- Sa gangsterima ćemo se obračunati posle izbora u okviru Treće republike. Ovo je kupleraj. Go, go, in the name of God. You prostitutes - rekao je on.

