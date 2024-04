RIBARI ZABELEŽILI ŽESTOK OBRAČUN MORSKIH DIVOVA U JADRANU: Namerili se na isti plen, a onda jedan MORAO DA BEŽI (FOTO)

Ribari su zabeležili nesvakidašnji obračun tune i ajkule u Jadranskom moru nadomak Briona!

Stručnjak za morski svet Neven Iveša navodi da je riba koja se na fotografijama vidi kako iskače iz mora najverovatnije atlantska tuna plavoperka.

- Vidi se i jedno peraje koje bi moglo biti od goleme ajkule koja je nedavno viđena i kraj Savudrije. Taj morski pas je planktonivor i zasigurno nije napao tunu nego je moguće da su se zajedno hranili na tom mestu - objašnjava stručnjak.

Sada je more u punoj produkciji i ima mnogo sitne plave ribe kojom se obe vrste hrane. S obzirom na to da fotografija ne otkriva previše detalja, moguće je takođe da je tuna napadnuta od strane nekog predatorskog morskog psa kao što su mako ili modrulj, međutim, Iveša objašnjava da je to u ovom slučaju manje verovatno s obzirom na uobičajeni ciklus proizvodnje u severnom Jadranu.

- Tune se sada viđaju na sve strane jer se intenzivno hrane kako bi prikupile dovoljno rezervi za period mrešćenja koji uskoro predstoji i kada će sve tune plavoperke napustiti Jadran i krenuti put zapadnog Sredozemlja. Apsolutno nije redak slučaj da se više vrsta zajednički hrani na nekom području što bi i ovde mogao da bude slučaj - zaključio je Iveša.

(Kurir.rs/Regional Expres/Preneo Z.Ko)