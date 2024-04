NEVEROVATNO: Čovek u Hrvatskoj ukrao autobus, a kada ga je policija zaustavila imali su ŠTA DA VIDE

Nesvakidašnja krađa dogodila se u Vrbovcu u kojoj je ukraden autobus. Ali zabava nije potrajala predugo, jer je policija u utorak zaustavila ukradeni autobus i uhapsila 56-godišnjeg muškarca koji je upravljao vozilom.

"U periodu od 7. do 8. aprila u Vrbovcu, u Zagrebačkoj ulici, nepoznati počinilac otuđio je autobus Setra bjelovarskih registarskih oznaka u vlasništvu trgovačkog preduzeća iz Čazme. Materijalna šteta iznosi oko 9.500 evra" saopštilo je zagrebačko javno tužilaštvo.

Potraga za ukradenim autobusom završena je srećno za sve, osim za kradljivca, kada je policija u utorak popodne u Ivanečkom naselju zaustavila autobus kojim je upravljao 56-godišnjak pod dejstvom alkohola.

U trenutku dok je sedeo za volanom oduzeta mu je vozačka dozvola, a zabranjeno mu je i polaganje vozačkog ispita.

"U utorak, 9. aprila, oko 17.30 časova, u Ivanečkom naselju, policijski službenici u kontroli saobraćaja zaustavili su autobus kojim je upravljao 56-godišnjak pod dejstvom alkohola od 2,43 promila, a za to vreme njegova vozačka dozvola je ukinuta i izrečena zabrana polaganja vozačkog ispita. S obzirom na to da je višestruki prekršilac iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, on je uhapšen i priveden u policijsku stanicu Ivanec, a vozilo kojim je upravljao je privremeno oduzeto", rekli su iz PU varaždinske.

Policija je prilikom provere potvrdila da je autobus ukraden između 7. i 8. aprila 2024. godine u Vrbovcu. U toku je krivična istraga koja treba da utvrdi sve okolnosti slučaja.

(Kurir.rs/ Večernji list/ Preneo: T.A.)

