"HOĆEŠ LI DA TI ZAVRNEM VRAT?" Doktor napao medicinsku sestru u Hrvatskoj zbog ONOGA ŠTO JE REKLA NJEGOVOJ SUPRUZI

Neprimereni ispad praćen agresijom nad Renatom Brkić (57), medicinskom sestrom Doma zdravlja u Retkovcu, koji je sredinom oktobra 2022. danima bio u fokusu javnosti, nije prošao nekažnjeno.

Tadašnji specijalista radiologije iz kninske OVB Hrvatski ponos Ante Kedžo (38), a koji je u inkriminisano vreme bio na specijalizaciji u KB Dubrava osuđen je na Opštinskom krivičnom sudu u Zagrebu.

Naime, na predlog zagrebačkog tužilaštva koje je protiv Kedže podiglo optužnicu zbog pretnji smrću, zagrebački sud mu je izdao krivični nalog prema kojem je proglašen krivim i osuđen na osam meseci zatvora s trogodišnjim rokom kušnje.

A kako na isti u danom roku doktor nije uložio prigovor, očito priznavši vlastiti greh, presuda je u međuvremenu postala i punomoćna. Ujedno mora da plati 150 evra sudskih troškova, a to nije sve što ga je bilo snašlo oko tog slučaja jer je Kedžo, odmah nakon incidenta, bio uhapšen te na prekršajnom sudu zbog kršenja člana 6. Zakona o javnom redu i miru, i kažnjen novčano s 1319,50 kuna.

Optužnicom ga zagrebački tužitelji terete da je 14. oktobra pretprošle godine oko 18.30 sati ispred Doma zdravlja na Aleji Lipa, a s ciljem da uplaši medicinsku sestru zaposlenu u pedijatrijskoj ordinaciji, povišenim tonom rekao: "Šta vi zamišljate, ko ste vi? Kako to radite svoj posao? Zašto više nećete da primite moje dete?" Potom je hodajući prema medicinskoj sestri nastavio žešćim tonom: "Hoćeš li da ti zavrnem vrat? Zadaviću te!" i ujedno je obema rukama primio i stisnuo za vrat i gurao prema nazad. Nakon toga su oboje pali na pod, a medicinska sestra je pritom zadobila istegnuće vrata.

Nije dugo trebalo da se Kedžo uhapsi, kriminalistički obradi a onda i izrazi žaljenje što je do događaja uopšte i došlo, a tužilaštvo je potom za njega predlagalo istražni zatvor ali dežurni sudija istrage Županijskog suda u Zagrebu je odlučio da će u njegovom slučaju i mere opreza zabrane prilaska žrtvi na 200 metara kao i javljanje u policijsku stanicu.

Napadnuta sestra za Jutarnji list je tada prepričala ceo događaj.

"Čula sam u neverici da govori: ‘Hoćeš li da te zadavim?!‘, a već sekundu kasnije uhvatio me je za vrat, stisnuo i bacio na pod. Mislila sam da sam doslovce gotova. Mame i deca u čekaonici su vrištali, a sve je to gledala njegova supruga s detetom. Sreća, uspela su da ga savladaju dvojica očeva koji su bili u pratnji svojoj deci, a ja sam pobegla u ambulantu" ispričala nam je četvrti dan od obračuna Renata Brkić, a povod nasilništvu je bilo, nezadovoljstvo mladog lekara zbog čekanja za opravdanje za dete.

Brkić je bila u totalnom šoku jer nije joj bilo ni na kraj pameti da bi je takvo nešto moglo snaći nakon 35 godina radnog staža u bolnici.

"Supruga napadača tog je dana ranije došla po opravdanje bez deteta. Ali, u ambulanti je, naročito petkom, velika gužva. Tog je dana bilo stotinak malih pacijenta s kojima jasno dolaze i roditelji, a to znači i do 300 ljudi prođe kroz ambulantu o čemu svedoči evidencija. Ona je ušla u ordinaciju nezadovoljna što baš u tom trenutku ne može da dobije opravdanje. Rekla sam joj da pričeka doktorku jer dete nije bilo ranije na pregledu. Ali, nije čekala već je otišla da bi oko 19 sati, baš kad sam zaključala spoljna vrata, a u čekaonici je bilo još šestoro dece pacijenata, čula kako neko panično zvoni, odnosno ne miče se sa zvona. Došla sam do vrata, otvorila i onda je krenulo urlanje, nisam mogla da dođem do reči. Iza njega su stajali žena i dete, ali to mu nije smetalo. Nije prestao da viče, uneo mi se u lice i zgrabio za vrat i tako je sve počelo" zaključila je Brkić zahvalna što su to divljanje prekinuli dobri ljudi.

(Kurir.rs/Jutarnji/Preneo: A.N.)