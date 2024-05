HRVATI NA PARKINGU AERODROMA DIGLI CENE U NEBESA PA IZAZVALI HAOS NA KRKU: Sa 15 preko noći skočile na 350 €, tursti besni!

Ozbiljne probleme izazvala je odluka uprave Aerodroma Rijeka da naglo i bez najave poveća ulaznice na parking za autobuse i taksi prevoznike. Naime, još prošlog meseca ulaz na riječki aerodrom iznosio je 15 evra, a sada je 350 evra, što je dovelo do toga da su putnici, među kojima je bilo i mnogo starijih ljudi, morali od aerodroma do svojih vozila da pešače, što izazvalo veliko nezadovoljstvo.

U pitanju su putnici iz Frankfurta, a zbog "novih okolnosti" morali su da pešače nekoliko stotina metara do mesta gde su ih čekali autobusi. Novi list je čak objavio i snimak putnika koji šetaju i vuku kofere.

– Jednostavno, nismo imali drugog izbora jer je odluka Uprave aerodroma doneta bukvalno preko noći, bez najave i sa velikim zakašnjenjem u odnosu na uobičajenu poslovnu praksu naše industrije koja ugovara cene godinu dana pre izvršenja same usluge. Poskupljenje koje je, kako na način najavljeno, tako i u razmerama u kojima je određeno, sada zahvatilo sve nas u turizmu, kao i vozače autobusa, ali i druge prevoznike, ostavilo nas je bez druge opcije osim da objasnimo našim gostima da će morati da pešače. I za to nismo krivi ni mi iz domaćih agencija, ni naše kolege i partneri iz stranih agencija, ni sami prevoznici, već isključivo ljudi koji na krajnje čudan način upravljaju ovim aerodromom, a za sredinu u kojoj se nalaze posluju - rekla je za Novi list vlasnica turističke kancelarije Katarina Hauptfeld.

Ona dodaje da stiže na desetine nemačkih gostiju koji će sa aerodroma biti prevezeni do Opatije, gde će se ukrcati na krstarenje brodom po Kvarneru.

- Autobuski prevoznik kojeg smo angažovali neposredno pre samog transfera obavestio nas je da će ulazak njegovog autobusa na parking aerodroma koštati više od ugovorene cene transfera od Krka do Opatije, zbog čega su predstavnici te kompanije odlučili da ipak ne bi mogli da pruže uslugu po ranije ugovorenoj i do sada uobičajenoj ceni.

- U takvim okolnostima, odlučili smo da pokušamo da putnicima objasnimo razloge zbog kojih ćemo ih zamoliti da prošetaju sa nama, uz napomenu da ćemo im za nastalu neprijatnost, koja nije nastala našom krivicom, „odužiti“ dodatnim uslugama, da ćemo im obezbediti tokom krstarenja. Kako god bilo, ovo nije i ne može biti rešenje za situaciju koja je neodrživa i koja, po mom mišljenju, koji decenijama radi u turizmu, samo pokazuje da ko god da upravlja ovim aerodromom jednostavno ne zna svoj posao, niti razume gde operiše.

- Kada je vaš saobraćaj već slab, zar ne bi bilo normalno tražiti način da ga pojačate i stimulišete, svim sredstvima, pa čak i omogućavanjem besplatnog parkiranja, odnosno ulaska i izlaska vozila koja prevoze avio putnike do krajnjih odredišta – pita Hauptfeld.

Putnici iz Frankfurta, i pored toga što su većinom bili privremeni turisti, nisu dramatizovali avanturu koja im se priuštila, iako nisu krili čuđenje i iznenađenje okolnostima o kojima ih je vodič obavestio pre polaska karavana.

- Lepo je vreme, na odmoru smo, pa i nije bilo teško šetati - rekla je jedna putnica, ne zaboravljajući da napomene da smatra da takva praksa nije i ne treba da bude uobičajena.

- Nije mi to bio problem jer sam u dobroj formi, ali za putnike koji možda imaju neku vrstu zdravstvenih problema, posebno u smislu otežanog kretanja, ovakav završetak putovanja mogao bi da predstavlja izazov i poveća to - dodao je drugi Nemac iz iste kolone, u šali tvrdeći da je ovih poslednjih nekoliko stotina metara bio i najteži deo njegovog puta od Frankurta do Krka.

