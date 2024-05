SIN PROFESORKE I BIVŠE UGLEDNE SUDIJE NESTAO BEZ TRAGA Bivšoj devojci priredio horor: "Zlostavljao je, pratio, uz pomoć kamere..."

Optužnica je pre više od godinu dana potvrđena u slučaju tridesetogodišnjeg Zagrepčanina, sina uglednog hrvatskog bračnog para (njegova majka je profesorka prava i svojevremeno jedna od najuglednijih sudija u zemlji) za dva slučaja silovanja, nametljivog ponašanja i nezakonitog lišenja slobode.

Međutim, umesto da se pojavi na optuženičkoj klupi Županijskog suda u Zagrebu i da se iza zatvorenih vrata suoči sa optužbama tužilaštva, jer ročišta ovog tipa, kada je reč o se*sualnim deliktima, nisu otvorena za javnost, 30-godišnjakinja je nestala. S obzirom na to da se oglušuje na pozive suda i da je sudski postupak u zastoju, sud je odlučio da za njim raspiše evropsku poternicu koja je na snazi od, kako saznajemo, 12. januara ove godine i još uvek nije raspisana.

Iako postoje indicije da je tridesetogodišnjak u inostranstvu, niko nije mogao da potvrdi ili demantuje ovu informaciju. Osumnjičeni u navedenom slučaju do sada je dva puta boravio u istražnom zatvoru, od čega je prvi put priveden nakon krivične prijave, a zatim pušten uz mere predostrožnosti obaveznog javljanja u policijsku stanicu svakog prvog ponedeljka u mesecu, kao i zabrane prilaska žrtvi i drugi put, jer ga je oštećena prijavila za kršenje tih konkretnih mera, tačnije je prijavila da ga je srela u tramvaju, a on je 71 sekundu fiksirao pogled u nju, smejao se. njeno lice i upitao: 'Zašto si još ljuta? Hoćemo li na kafu ili ćevap?'

Podsetimo, 30-godišnjak je optužen da je ostvario neželjene kontakte sa devojkom sa kojom je izlazio jedno vreme i koja mu je dala do znanja da je veza završena od septembra 2015. do decembra 2021. godine. Zvao ju je telefonom po sto puta dnevno i slao isto toliko poruka u kojima je tražio da „provedu samo još jedan lep dan“. Iako mu je blokirala pozive, on je stalno menjao brojeve telefona i usput uznemiravao njene roditelje. Istovremeno joj je pretio smrću, ali i da će povrediti njenu porodicu i partnera, a dotakao je dno kada je od nje tražio da snimi se*sualni odnos sa dečkom i da joj pošalje snimke, što je ona i učinila. na njen užas. Prema optužbi, često je stajao ispod njenog prozora i slušao i gledao šta radi u stanu, gađao je kamenjem na njen prozor, trubio sirenu ispred njene kuće i pritom tajno postavljao prisluškivač u stanu, a u knjigu na polici ispod televizora ubacio kameru. Jednom prilikom je njeno vozilo namazao izmetom i napunio ga đubretom.

Situacija je za nju postajala sve bezizlaznija, pa je devojka u nekoliko navrata pristajala da se sastane sa njim u nadi da će, kako navodi tužilaštvo, zaista zaustaviti ovo ludilo, ali ju je on u više navrata fizički i se*sualno zlostavljao i pretio smrću, a na kraju ju je zadržao u stanu, nakon čega se u slučaj uključila i policija.

Inače, jednoj od scena njenog bežanja i svađe sa optuženima u blizini stadiona Maksimir svedočila je i poznata hrvatska glumica koja je ispred sebe ugledala „devojku koju je s leđa skočio mladić... "

Kurir.rs/Jutarnji list