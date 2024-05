SKORO CELA EVROPA NA UDARU JAKOG NEVREMENA: I Italiji najavljen i tornado, u utorak najkritičnije

Veći deo Evrope mogao bi biti na udaru snažnog nevremena, a nivo pretnje podignut je na 2 od moguće 3 u centralnoj Italiji gde bi mogla pasti obilna kiša i grad, a najavljuju se i tornada.

Nacionalni hidrometeorološki zavod Hrvatske ocenio je vreme kao potencijalno opasno zbog grmljavine koju najavljuje i Evropski centar za predviđanje oluja. Oluja koja dolazi očekuje se između 8 časova danas i 8 časova ujutru u utorak.

DHMZ tako najavljuje verovatnoću grmljavine za Hrvatsku veću od 60 odsto, dok bi samo na Jadranu vreme trebalo da bude u "zelenom". Još nestabilnije vreme bi trebalo da bude u utorak, kada će žuti vremenski alarm biti proširen na celu Hrvatsku.

- Umereno sunčano i nestabilno. Lokalni pljuskovi uglavnom posle podne, češći u unutrašnjosti, uveče i drugde mogu biti izraženiji. Vetar slab do umeren jugoistočni i istočni, na Jadranu i jugozapadni. Najviša temperatura od 22 do 27 stepeni - saopštio je DHMZ za ponedeljak, a slična prognoza najavljena je i za utorak.

- U utorak su u unutrašnjosti mogući jači pljuskovi i grmljavina. Od srede će se vreme smiriti, ali ne i stabilizovati, pa se ne može izdvojiti dan kada neće biti makar kratkotrajne kiše, čak ni u vidu ponekog pljuskova. Na Jadranu je i utorak najnestabilniji sa čestom kišom, čak i u vidu mestimično izraženijih pljuskova, te uz jak vetar jugo. Od srede duži sunčani periodi, ali ne potpuno stabilni, uz pretežno jugozapadni i južni vetar - prognozira za HRT Dunja Plačko-Vršnak.

Ipak, nije Hrvatska jedina na udaru nevremena. Prema Estofeksu, veći deo Evrope mogao bi da bude na udaru nevremena, a nivo pretnje je podignut na 2 od moguće 3 u centralnoj Italiji gde bi mogle da padaju jaka kiša i grad, a takođe se predviđaju i tornada. U ostatku Evrope stepen ugroženosti je 1. Dok se uglavnom svuda očekuje obilna kiša, izdato je upozorenje i za Hrvatsku, ali i zemlje u okruženju, zbog mogućeg grada i jakog vetra.

- U većem delu Evrope tokom prognoziranog perioda predviđaju se mestimične do raširene grmljavine. Veliki deo aktivnosti biće vezan za područje iznad Iberije/Francuske i njenog prednjeg krila, kao i za basen nižih nadmorskih visina koji se proteže od Francuske do Poljske i dalje do Rusije. U većem delu Skandinavije neće biti oluja zbog suvog vazduha u donjoj troposferi. Veća mogućnost nevremena predviđa se na prednjoj strani doline, gde se predviđa jači tok srednje troposfere - objašnjavaju meteorolozi Estofeksa.

