U JADRANSKOM MORU ULOVLJENA NAJOTROVNIJA RIBA NA SVETU: Naučnici otkrili ŠTA su joj pronašli u UTROBI

U Medulinskom zalivu nedavno je ulovljena najotrovnija riba na svetu, srebrenopruga naduvena riba. Sada je obavljena i laboratorijska analiza utrobe.

Portal Glas Istre imao je priliku da prisustvuje laboratorijskoj analizi ribe u Laboratoriji prirodnihnauka pulskog Univerziteta Jurja Dobrile, pod vođstvom dr. sc. Nevena Iveše, višeg naučnog asistenta i morskog biologa.

To je prva riba u Jadranu kojoj se analizira sadržaj želuca, a nalaz će objaviti u naučnom časopisu. Ovu ribu je slovenski državljanin Anton Vidovič pre desetak dana ulovio na 19 metara dubine kraj ostrva Ceja. Zahvaljujući ribolovcu Mariju Lazariću koji je po Vidovičevoj dojavi odmah obavestio Ivešu, imali su priliku da dobiju potpuno svež primerak za analizu.

Tri udice u želucu

Inače ova riba obitava u Tihom i Indijskom okeanu, kao i Crvenom moru. Iveša smatra se da se u Jadranu radi o samo jednoj jedinki.

Prema njegovim rečima, to se s jedne strane može pripisati činjenici da retko žive u plovama i pokazuju agresivno ponašanje prema pripadnicima iste vrste. S druge strane, ulovljena je riba u ustima imala jednu udicu, a u želucu još tri. Ali, i uprkos tome što je prethodno progutala tri udice, ova grabljivica je i dalje napadala mamac.

Uz ovu se ribu veže više kategorija opasnosti.

Višestruka opasnost

Ona dolazi i u vidu ugriza, jer su u nekim zemljama, na primer u Libanu, zabeleženi slučajevi ugriza ljudi. Iako nije potrebno dizati paniku, bitno je znati da će sve više ovakvih tropskih riba dolaziti i u naše krajeve, stoga je korisno imati više informacija o ovoj ribi i o tome kako s njom postupati. Važno je da se ne dira jer, nakon otrovne zlatne žabe iz Amazona, ova riba glasi kao druga najotrovnija životinja na svetu.

Cela životinja je otrovna. I meso i koža. Pogotovo koža jer ona nema krljušt, i samim time, kao i druge ribe koje ih nemaju, izlučuje mnogo sluzi za odbranu i osmoregulaciju. I samim time, otrov se nalazi i u sluzi, a najviše otrova nalazi se u unutrašnjim organima i u jetri. Protivotrov još uvek ne postoji.

To je jedan nervni otrov koji blokira nervne impulse i samim time kod čoveka može doći do blokade vitalnih funkcija i do smrti. Trovanje se odvija u nekoliko faza, a prvi simptomi već se pojavljuju u razmaku od 10 do 45 minuta nakon izlaganja otrovu, objašnjava Iveša dodajući da će jedinku poslati na dalju analizu u Split gde će izolovati toksin i dobiti informacije o njegovoj jačini.

Nakon prethodno uzetih biometrijskih mera i uzoraka sadržaja želuca, a pre uzimanja uzoraka polnog tkiva – gonada, pod mikroskopom je pregledano čime se riba nedavno hranila. Ono što Iveša uočava su komadići ljušture nekoliko vrsta autohtonih rakova, komadić školjkaša i ljuštura puža. Pronađen je i komadić kosti ribe. Sve to potvrđuje da ova riba ima zaista snažne zube.

Zubima drobi i metal

Naime, ova riba pripada grupi četvorozupki (Tetraodontidae) kojima zubi rastu tokom celog života.

Zubalo im je omogućilo da zauzmu ekološku nišu u moru, da mogu da se hrane organizmima koji su drugim životinjama većinom nedostupni, kao što su to rakovi, bodljikaši, ježinci, školjkaši, puževi, sve životinje koje imaju tvrdi oklop.

Zbog toga što ima tu mogućnost, ona može jako dobro da iskorišćava taj resurs i da se razvija, kaže veša dodajući da još uvek nije poznato da li se one razmnožavaju i u Jadranu.

Zabrinjavajuće je to što njeni zubi mogu pregristi i metal.

