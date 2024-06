ŠOK SCENA NA AUTO-PUTU KOD ŽUPANJE ZA VREME NEVREMENA: Vozači hteli da ZAŠTITE VOZILA od grada, a za dlaku IZBEGNUTA DRAMA (FOTO)

Snažno nevreme sa gradom pogodilo je u ponedeljak mnoge delove Hrvatske!

Jak pljusak i grad pogodili su popodne Županju i okolinu na istoku Hrvatske dok su mnoga naselja ostala bez struje.

- Pada jak grad. Komadi su veliki kao lešnik. Jako lupa u krov i prozore kuće i već vidim da mi je oštećen auto. Nebo se zacrnilo u nekoliko minuta - navodi jedan čitalac za 24sata.

Snimak kamere HAK najbolje pokazuje kakvo nevreme je pogodilo zapadni Srem. Na snimku se vidi da su mnogi vozači zaustavljali automobile ispod nadvožnjaka na auto-putu A3 kako bi ih zaštitili od grada. Stručnjak za saobraćaj Goran Husinec, međutim, navodi da je to opasan potez.

foto: Printscreen/HAK

- To je situacija u kojoj čovek spašava lim na autu dok sa druge strane smrtno ugrožava sebe i ostale učesnike u saobraćaju. Zbog grada je veoma slaba vidljivost i na auto-putu gde se vozi velikom brzinom vrlo lako se može dogoditi sudar ili lančani sudar kojim se ugrožava mnogo ljudskih života. To je vrlo sebično ponašanje i to definitivno ne bi smelo da se radi - kazao je Husinec za 24sata.

Na auto-putu je zabranjeno zaustavljanje auto osim ako nije u kvaru dok je strogo zabranjeno zaustavljanje u tunelima i ispod nadvožnjaka. Kazna za taj prekršaj iznosi 60 evra.

Grad je inače uništio i zasade u okolini Županje.

Lokalni mediji navode da je kod Otoka padao grad veličine jajeta. Grad je pogodio i Brodsko-posavsku županiju dok je ranije danas jako nevreme zadesilo i Dalmaciju.

Nevreme sa gradom pogodilo je Modriču i druga naselja na severu BiH.