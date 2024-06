HRVATU PREKIPELO ZBOG BAHATOG TURISTE: Nije hteo da plati 20 centi za WC nego je otišao iza ugla i SKINUO GAĆE pred svima (VIDEO)

Mladom Hrvatu prekipelo je zbog bahatog ponašanja turista u Splitu!

Josip Piteša opisao je zgrožavajuću scenu na koju je naleteo kod javnog toaleta u centru grada.

- Stranac, mislim da je Poljak, pitao je koja je cena javnog WC-a. Žena mu je kazala 20 centi i objasnila da je cena ista tokom cele godine i za domaće i za strance - objašnjava Piteša u snimku koji je objavio na društvenim mrežama.

Turista je međutim odgovorio da je to "too much" i uradio nešto što je zgrozilo svakoga ko se našao u blizini.

- Lik za ne poverovati! Otišao je iza ugla gde je skinuo gaće i obavio veliku nuždu na javnoj površini. Pozvao sam komunalne redare, objasnio im situaciju, verovatno u blizini postoje i nadzorne kamere. Komunalci su mi kazali da su toliko bukirani da ne mogu izaći na teren. Jesmo li toliko pali na dno dna društva da nam ove nenormalne stvari postaju normalne i šta bismo mi učinili da se prodamo za par noćenja u Dalmaciji - pita se uznemireni Josip.

Bonus video:

00:09 Turista prošetao neobičnog ljubimca po Kalemegdanu, ovo još nismo videli