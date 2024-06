"DA SMO ZNALI DA JE TO POSLEDNJI TRENUTAK SA VAMA..." Majka poginulih sestara Jelene i Petre se oglasila: Njene reči kidaju dušu

Sestre Petra i Jelena Kelam poginule su u stravičnoj saobraćajnoj nesreći u Dicmu koja se dogodila 9. juna 2023. godine.

Saobraćajna nesreća u kojoj su poginule dve sestre od 25 i 21 godinu dogodila se tako što se automobil marke Škoda u kojem su bile uključivao s parkinga u saobraćaj u smeru Splita skrećući ulevo, a tada je na njega naleteo Mercedes kojim je upravljao 19-godišnjak i koji je vozio iz Splita prema Sinju.

Sestre su se vraćale s rođendana. Udarac je bio toliko strahovit da je automobil u kojemu su bile odbačen barem 30 metara, ispao je i motor.

Ova tragedija odjeknula je celom zemljom i zavila u crno ne samo porodicu Kelam nego i Kaštela, odakle su bile devojke.

Emotivna posveta majke

Uoči prve godišnjice ove tragedije emotivnom posvetom preminulim ćerkama oglasila se Renata Kelam.

"Da smo samo znali da je to poslednji put što smo sa vama, svaki bi nam trenutak bio važan. Pričali bi vam koliko nam značite, koliko nam je stalo do toga da dođete u Raj. Rekli bi vam da se ne bojite, da budete jake. Samo bih vam govorili da vas volimo, smejali bismo se i prebirali po najljepšim uspomenama. Da smo znali da je to poslednji put što smo sa vama, otpratili bi vas do izlaznih vrata, zagrlili bi vas i poljubili, pozvali bi vas da to još jednom učinimo da vas još čvršće zagrlimo, a kad se vidimo bit će to susret bez kraja za Večnost. Počivale u miru Božjem. Do susreta u Večnosti", objavila je Renata Kelam sa porodicom u Slobodnoj Dalmaciji.

(Kurir.rs/Telegraf/Preneo: A.N.)

Bonus video:

00:53 EVO ŠTA JE OSTALO OD CRVENOG AUTOMOBILA SMRTI: U njemu su poginule 3 devojke kod Kule, pogledajte mesto nesreće KURIR TV