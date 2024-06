MUŠKARAC KOJI JE NAG SEKIROM RAZBIJAO AUTOMOBILE ŽIVEO SA MRTVOM MAJKOM?! Komšije otkrile UŽASNE detalje koji lede krv u žilama

Muškarac M.C. star oko 60 godina navodno je živeo u kući sa telom svoje preminule majke nikome ne govoreći da je ona umrla.

Policija, koja još uvek istražuje uzrok smrti, za sada ne sumnja kako je reč o ubistvu, već je majka 60-godišnjaka verovatno umrla prirodnom smrću. Međutim, tačne okolnosti će se znati tek kada završi obdukcija, jer je telo žene pronađeno u jako lošem stanju.

Kako pišu hrvatski mediji, žena čije je telo pronađeno je pre tri godine imala moždani udar nakon čega je prošla rehabilitaciju pa su komšije znale da je viđaju kako je sin gura u kolicima. Ali, unazad dve godine je nisu videle, a M.C. je naprasno prestao da potpuno komunicira sa bilo kim od njih.

"Jednostavno kad bi ga sreli, pozdravili bi ga na ulici, a on bi samo okrenuo glavu. Verovatno se to tada dogodilo", rekao je jedan od komšija. Inače, M.C.- a ne poznaju kao nasilnu osobu, već tvrde da je bio iz normalne porodice. On i njegov pokojni otac su imali kompaniju koja je u međuvremenu propala - otac mu je umro, a on se zaposlio u jednom osiguravajućem društvu, kažu komšije.

Drugi komšija napominje kako M.C. nije bio nasilan do pre godinu dana, a onda je počeo da se svađa sa komšijama. Danas se navodno posvađao s jednim komšijom oko struje, a onda je došao u njegovu kuću i počeo sekirom da razbija automobile u dvorištu i prozore u kuhinji.

Policija je ovde u protekle dve godine dolazila do kuće M.C.- a kako bi pokušali da provere šta mu se događa s majkom, ali on im ne bi otvorio vrata i oni bi jednostavno otišli.

"A šta da ga pitamo, kako da ga pitamo je l‘ ti majka živa? On bi se samo okrenuo i otišao. Smatrali smo da nadležne službe o tome trebaju da vode računa", rekao je jedan komšija.

Podsećanja radi, zagrebačka policija je danas oko 14.25 sati na području Susedgrada dobila dojavu o muškarcu bez odeće koji hoda ulicom i sjekirom oštećuje automobile, nakon čega se uputio na kućnu adresu.

Dolaskom na njegovu adresu stanovanja, policijski službenici su ga zatekli i priveli u službene prostorije.

