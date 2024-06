DRAMA U ZAGREBU: Učenik zapretio da će u školu doći sa spiskom i pištoljem, jer je bio NEZADOVOLJAN OCENOM

Učenik jedne osnovne škole u ​​Lici najavio je da će u ponedjeljak u školu doći s vatrenim oružjem i spiskom, piše HRT.

Uradio je to jer nije bio zadovoljan ocenom. Roditelji su zabrinuti za bezbednost svoje dece. U školi tvrde da su o slučaju obavestili nadležne i stručne službe i sve prijavili policiji.

"Ne bismo vas zvali da nismo zabrinuti. Moje dete ne želi da ide u školu. Već se plaši, a sada se još više plaši da će ga neko ubiti", rekla je majka jednog učenika. Direktorka tvrdi da je intervjuisan učenik koji je izrekao pretnju, kao i njegov roditelj.

"Nastavnik je pismenim putem obavestio ostale roditelje da se preduzimaju sve neophodne radnje, da nema razloga za zabrinutost i da će škola nastaviti da brine o bezbednosti učenika. Roditelji učenika naše škole će biti obavešteni. blagovremeno o svim potrebnim informacijama“, rekao je direktor.

Psiholog: Akcenat je na ranoj intervenciji

Majka učenika ističe da se „osećaju bespomoćno jer je i ranije bilo ružnih situacija. „Očekujem da se sistem više pomera i škola kao škola da se malo više kreće oko dečije zaštite, jer ovo prelazi sve granice ponašanja, a svi ćutimo, svi se zataškavamo, a ne znam zašto", rekla je ona.

Bruno Bencarić, psiholog iz Centra za zdravlje mladih Zagreb, objašnjava da takve situacije ne treba gurati pod tepih jer je to zapravo poziv u pomoć. „O tome se više diskutuje, jedan cilj je da se to destigmatizuje, kao rezultat toga imamo jaku potrebu i traženje pomoći i u ranijoj dobi, što je ključno jer je akcenat na ranoj intervenciji“, rekao je on.

Direktorka je saopštila da učenik koji je izrekao pretnju neće doći u školu u ponedeljak. Ona je zaključila da će u konsultaciji sa stručnim službama odlučiti šta dalje.

(Kurir.rs/ Index.hr/ Preneo: T.A.)