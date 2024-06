"MAMA, UBIĆE ME. JA SAM NA LISTI" Učenici u školi u strahu, tvrde da im vršnjak preti UBISTVIMA

Nastava se završava za nedelju dana, a u jednoj osnovnoj školi u Otočcu odvija se strašna priča. Deca su uplašena, mališani strahuju za svoje živote.

– Sin mi je došao i rekao: Mama, ubiće me. Ja sam na listi. Lista za ubijanje. Neću da idem u školu, plašim se - kaže majka jednog osnovca.

Ova majka je bila šokirana tvrdnjama njenog sina da se to dešava u njegovoj školi. Dečak koji već neko vreme maltretira decu pretio je da će ubiti ljude sa spiska.

– Ona je bila pomenuti profesor. Navedeno je, ako se ne varam, da je predviđeno da se ubije četvoro ili petoro dece i da se troje dece zaključa u toalet da ne bi bilo ubijeno, a ako se ne zaključaju i oni će biti ubijeni, kaže majka.

Ona kaže da se sve vreme podsmeva svom sinu, tvrdeći da on ništa ne zna i da nije pogodan za njegovo društvo.

Direktor škole ne odgovara na pozive i poruke. Ona je samo poslala obaveštenje roditeljima da su određene neistine iznete u javnost i da je škola u Otočcu i dalje bezbedno mesto za svu decu, a roditeljima poručuje da nema razloga za brigu.

– U petak i tokom vikenda, u saradnji sa drugim nadležnim institucijama, preduzete su sve mere i radnje na obezbeđenju bezbednosti učenika u školi. Tokom sledeće nedelje sprovešćemo dalje procedure, kaže se u dopisu direktora.

Kako Danas.hr saznaje, porodica je pod nadzorom Centra za socijalni rad.

U ceo slučaj je uključena i policija, ali zbog osetljivosti cele situacije, kao i činjenice da su umešani maloletnici, ne smeju da saopštavaju nikakve informacije. U Zavodu za socijalni rad su svega svesni, ali zbog svega toga roditelji većine dece sutra neće slati decu u školu.

Nezvanično se saznalo da je policija odmah izašla na teren, pretresla dečakovu kuću, a oružje nije pronađeno.

Majka koja je ispričala svoju priču za RTL apeluje na sve roditelje da stanu uz nju i zajedno počnu nešto - da se ovakve stvari više nikada ne ponove.

- Zato što se bojim za to dete. A dete koje to radi, jer mu je očigledno neko rekao da tako radi, nije to samo naučilo. To je negde video, ističe.

Škola se završava za nedelju dana, a roditelji se nadaju da će sve na kraju proći uz pojačan nadzor i bez problema.

