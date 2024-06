"ONA JE SVUDA OKO NAS": Legionela u još jednoj bolnici u Hrvatskoj, oglasio se MINISTAR ZDRAVLJA

do sada preminulo troje ljudi

Hrvatski ministar zdravlja Vili Beroš obratio se javnosti na konferenciji za novinare nakon informacija o zarazi legionelom u KBC Zagreb, od čega su preminule tri osobe, a zaraženo ih je bilo ukupno šest.

U maju su se i u KBC Sestre milosrdnice dogodila dva slučaja legionele, a među zaraženima je i medicinska sestra. Ova informacija potvrđena je za Danas.hr pošto je Jutarnji juče pisao o šestoro zaraženih tom bakterijom na Rebru, od kojih je troje preminulo. Sve se dogodilo u poslednjih mesec i po dana.

- Kad je reč o legioneli kao zarazi, treba reći da u RH godišnje imamo 60-ak slučajeva, a smrtnost je 10 posto, znači, ništa novo, događa se već neko vreme - rekao je Beroš.

Izrazio je saučešće porodicama preminulih.

- Želim da pacijentima pošaljem poruku sigurnosti, jer nije tačna tvrdnja da je opasno doći u KBC Zagreb na nekakav kontrolni pregled. To nije tako. Preduzimaju se sve potrebne mere da bi se sprečilo širenje infekcije. Mislim da bi svi trebalo da izvučemo određene pouke na račun ovog događanja i danas će otići dopis prema svim ostalim zdravstvenim ustanovama da pojačaju svoja nastojanja u protivepidemijskim merama, a posebno tamo gde je u toku izgradnja novih zgrada nakon zemljotresa. Verujem da ćemo zajedno obuzdati ovu infekciju i da daljnje zaraze neće biti. Podlegli su samo oni koji su bili najkompromitovaniji. Ostali se mogu izlečiti uz pomoć antibiotske terapije. Za neke od ovih slučajeva postoji i sumnja da je KBC Zagreb izvor infekcije, ali s tim nećemo kalkulisati - rekao je Beroš.

Kada je reč o navodima o zataškavanju svega, rekao je da nije bio obavešten na vreme.

- Činjenica je da nisam bio na vreme obavešten, ali želim da demantujem tvrdnje da se nešto zataškavalo. KBC Zagreb je rano, pre oko šest nedelja obavestio HZJZ. Očito se nije do kraja uspelo u sprečavanju širenja zaraze, formirao sam radnu grupu.

"Legionele ima svuda oko nas"

Bernard Kaić iz HZJZ-a se osvrnuo na navode o zataškavanju, rekavši da nema govora o tome. Rekao je da nema potrebe obaveštavati javnost, već raditi na tome da se spreči širenje.

- Rebro na nedeljnoj bazi radi anti-legionela program, nedeljom - istakao je Kaić.

- Legionele ima svuda oko nas, u svim bolnicama, u svim smeštajnim kapacitetima, velikim hotelima, avionima... Znamo da se prenosi preko vode respiratornim putem, da je ima svuda. Nama se dogodilo to početkom aprila. Obavestili smo HZJZ, napravili prve izvide, uzorkovanja vode i pronašli smo da je voda za tuširanje verovatno izvor infekcije. Nažalost, troje pacijenata je preminulo, teški imunokompromitovani pacijenti ,a ostala tri su u poboljšanju i dobro su. U poslednjih 15 dana nemamo nijedan novi slučaj infekcije legionelom - poručio je direktor KBC-a Ante Ćorušić.

Ministar Beroš je rekao da ne vidi krivicu direktora KBC-a Zagreb.

- U ovom trenutku ne vidim njegovu krivicu; nije kriv ni za potres, ni za stvaranje "slepih creva", ni za pojavu legionele - kaže Beroš.

Na pitanje novinara da li se oseća odgovornim kao ministar, odgovorio je potvrdno.

- Po hijerarhijskoj odgovornosti osećam se krivim, odnosno zadužen sam za analizu i ispravljanje stvari.

"Detaljno smo prošli sve slučajeve"

Osvrnuo se i na svoju jučerašnju izjavu da je sve saznao iz medija.

- Mislim da reč o određenoj greški, mislim da je morao da me obavesti, ali je obavestio još i važniju instituciju – HZJZ i ako je to jedini propust, biće najlakše jer se to lako da rešiti - rekao je Beroš.

Komentarisao je i slučajeve iz Vinogradske, rekavši da je jedan slučaj bio u januaru, a drugi u maju, ali nije bilo težih posledica.

- Ne zameram direktorima bolnica koje su trenutno u obnovi, ali sama struka je možda mogla na to da upozori - kaže Beroš.

- Mi smo danas detaljno prošli sve slučajeve. Prvi je započeo na Rebru 2. aprila. Tada su ispitani i testirani svi zaposleni i svi drugi pacijenti na tim odeljenjima, i infekcije nije bilo. Verovatno je zbog imunokompromitovanosti, u terminalnim fazama svojih teških, po život ugrožavajućih bolesti, kod nekih došlo do infekcije legionelom - kaže Beroš.

Od sada će, kaže Beroš, "duvati i na hladno", pa će biti uvedeni filteri i pumpe:

- Detektovali smo način na koji će se nadzirati pasterizacija vode tako da na svakoj slavini medicinska sestra kontroliše temperaturu vode, da se ne otvaraju sve slavine istovremeno kako ne bi došlo do neadekvatne pasterizacije... Radna grupa će se sastajati na dnevnoj bazi, uradićemo sve da sprečimo ponavljanje sličnog.

Pitanje odgovornosti i moguća ostavka

Novinari su ga upitali o navodnim sankcijama koje bi mogao da snosi direktor bolnice.

- Ako unutrašnji nadzor dokaže, a verujem da hoće, da je direktor i čitava ekipa sprovodila adekvatne mere, onda tu nekakvu krivicu ne vidim. Direktor je ginekolog koji nije tehničke struke i nije mogao da zna da bi postojanje "slepih creva" moglo da dovede do ovoga - kaže Beroš i dodaje da ne vidi većih propusta u svemu.

Novinari su i Ćorušića upitali da li se oseća odgovornim.

- Koliko se osećam odgovornim? Da se osećam odgovornim, ne bih danas bio na tom mestu. Pričekaćemo nalaz, ali smatram da nisam odgovoran, jer smo od prvog dana uradili sve po protokolu. Da se osećam odgovornim, razmišljao bih o ostavci, ovako ne. Ako se pokaže da sam ja kriv, onda ću sigurno dati ostavku, budite bez brige - kaže Ćorušić.

