JEDNOGLASNO: Milorad Pupovac izglasan za predsednika Odbora za manjine

Skupštinski odbor za izbore, imenovanja i administrativne poslove danas je jednoglasno i bez rasprave prihvatio predlog da se za predsednika Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina izabere Milorad Pupovac (SDSS).

Skupština će danas, u okviru tačke o izborima i imenovanjima, razmatrati i predlog da se Milorad Pupovac (SDSS) izabere za predsednika Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

Plenković: Tradicija je da Klub manjina uvek daje svog predstavnika da bude predsednik tog odbora

Premijer Andrej Plenković najavio je prošle sedmice da bi Pupovac, nakon mnogo polemika, mogao biti izglasan za predsjednika tog Odbora, ako bude kandidat Kluba nacionalnih manjina.

"Tradicija je da Klub manjina uvijek daje svog predstavnika da bude predsjednik tog odbora. Mi ćemo kao HDZ poštovati tu tradiciju i ostali partneri su se s tim složili. Zavičajni pokret će vidjeti ko će biti kandidat. , i glasaće u skladu s tim, na njima je, ali koalicija će normalno funkcionisati“, naglasio je premijer Plenković nakon sastanka koalicije nove skupštinske većine.

Penava je rekao da će DP biti protiv Pupovca ako bude predložen Predsjednik Domovinskog pokreta (DP) Ivan Penava najavio je prošle sedmice nakon tog sastanka da će DP napraviti svojevrsni korak unazad kao zalog za stabilno funkcioniranje većine, poštujući ugao Plenkovića i HDZ-a, ali i svih drugim koalicionim partnerima da manjine odrede ko će voditi Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, iako oni ne dele taj stav.

"Napravili smo kompromis da ćemo videti ko je to ime. Ako to ime bude bilo ko ko nije član SDSS-a, to je prihvatljivo za DP. Ako će biti član SDSS-a kao predstavnik političkog stranka, DP i naš parlament, poslanici će biti protiv toga, uz razumevanje stava ostatka vladajuće većine, treba da podrže ovu priču u skladu sa svojim stavovima i vrednostima“, rekao je Penava.

„Nemamo ništa protiv bilo koje manjine“

On je objasnio da nemaju ništa protiv bilo koje manjine, ali imaju mnogo toga što žele da urade na zaštiti vrednosti Domovinskog rata i zaštite ljudskih prava, a podršku su dobili na dve teme, koje su civilizacijski dometi. i norma.

Jedan obuhvata muzej koji će se baviti totalitarnim režimima, gde se, kako je rekao, ravnopravno tretiraju fašizam, komunizam i nacizam, a drugi je tema izmene Zakona o grobljima kako bi se četnički spomenici uklonili sa teritorije Republike. Hrvatske.

Mostov Nikola Grmoja ranije je rekao da nije uobičajeno da vladajući predlažu Pupovca za predsednika odbora jer je učestvovao u opozicionoj raspodeli odbora, a ako ga opozicija podržava, to znači da pomaže Plenkoviću i opstanku. vlade HDZ-a i DP-a.

(Kurir.rs/ Index.hr/ Preneo: T.A.)