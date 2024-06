SAMO ZA NAJHRABRIJE: Momci iz Hrvatske skaču u more sa 27 metara visine, a od snimka ZASTAJE DAH (VIDEO)

Splićani Toni i Paško ljubitelji su skokova u more. To je vidljivo na njihovim Instagram profilima, gde objavljuju fotografije i video snimke skokova u more sa različitih lokacija.

Njihov poslednji skok u Makarskoj je samo za najhrabrije. Naime, momci su skakali sa poznate lokacije za skakanje – Kolumbovog jajeta. Visina je oko 27 metara.

- Položaj poznat kao Kolumbovo jaje. U Makarskoj odavde niko nikada nije preskočio prelom. Ovo je verovatno rekordna visina u našoj zemlji – stoji u opisu snimka.

