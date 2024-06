"UZROK JE NEPOZNAT": Hrvatski ministar finansija dao izjavu povodom nestanka struje u čitavom REGIONU

Danas oko podneva nestala je struja u celoj Dalmaciji. Struja je nestala i u delovima BiH i Crne Gore i Albanije, da bi počela da se vraća oko 13.30 časova.

Ovom prilikom javnosti su se obratili hrvatski ministar ekonomije Ante Šušnjar i načelnik Sektora za upravljanje elektroenergetskim sistemom Danko Blažević iz Hrvatskog operatora prenosnog sistema (HOPS).

"Detalji i uzroci se utvrđuju. Naše službe nisu utvrdile da je greška kod nas. To je veoma osetljiva stvar, tako da su sve ekipe hitne pomoći na terenu. Mislim da će svi građani u veoma kratkom roku dobiti struju", kaže ministar.

„Mislimo da je ova situacija održiva jer su nam aktivirani odbrambeni mehanizmi. Stiglo je samo do Zadra, a onda smo vrlo brzo snabdijevali sve potrošače, dok druge zemlje još rade na tome i nemaju struju", dodaje.

"Uzrok je nepoznat. Može biti zbog visokih temperatura, velike potrošnje... Zvanično, uzrok je nepoznat."

„U našim kompanijama postoje službe koje se bave distribucijom, snabdevanjem, mrežom, a postoje i evropske agencije koje će utvrditi sve detalje. Tačno ćemo u sekundi znati zašto se sve dogodilo.

Struja je nestala u 12:24.

"Izuzetno sam zadovoljan reakcijom"

„Izuzetno sam zadovoljan reakcijom. Čim sam saznao, došao sam ovde u dispečerski centar. Momci, evo, sada rade ispred mene. Reakcija svih službi bila je brza i blagovremena.

„Za takve incidente formiraju se radne grupe na evropskom nivou za istragu takvih stvari. Takve istrage traju šest meseci", kaže Blažević.

"Neki dalekovod između Grčke i Albanije je pao i tada su tokovi poremećeni. Ali to nije zvanično, to su za sada preliminarne informacije", dodaje on.

„Prošle godine smo oborili rekord letnje potrošnje, danas smo bili daleko od toga."

"Bez struje je ostalo sve južno od Zadra i Ličkog Osika. Ne znamo tačan broj domaćinstava. Ne bi trebalo postojati mogućnost da neki delovi Dalmacije ne dobiju struju."

„Verujem da je u nekim rubnim delovima Slavonije bilo i isključenja zbog poremećaja u Bosni i Hercegovini, ali nisam siguran u tu informaciju."

„Dalmacija je 73 puta ostala bez struje jer su tada Dalmacija i Hercegovina bile u ostrvskoj operaciji. Veliki kvarovi se dešavaju, nedavno je ceo Ekvador ostao bez struje, cela Italija je ostala bez struje.

Na pitanje zašto se ovo dešava, Blažić je odgovorio: "Ne postoji zajednički ili uobičajeni razlog. Ne verujem da će se ovo ponoviti."

