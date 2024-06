ZAGREPČANIN POTPUNO NAG TRČAO AUTOPUTEM: Mahao je rukama i molio ljude da stanu, a iza svega se krije MUČNA PRIČA

Nesvakidađnja scen se mogla videti u Zagrebu kada je muškarac, kao od majke rođen, skakao po ulici i mahao rukama.

Naterali su ga da se skine. U strahu za život, pred njih petoro, počeo je da skida košulju kratkih rukava, pantalone u kojima je bilo 37 evra, patike, gaće i čarape.

Razlog? Dug od 1.000 evra koji nije vratio. Čim je primetio da je "koncentracija" ekipe pala, krenuo je da beži ka nasipu u pravcu reke Krapine. I oni su ga pratili. Međutim, za razliku od njih, on je skočio u reku i preplivao na drugu stranu i popeo se na kolovoz autoputa A2, dok je ekipa 'kidnapera' ostala pored korita reke da posmatra njegove dalje poteze.

Tražio je pomoć na autoputu pokušavajući da zaustavi vozila. Na kraju ga je zaustavila jedino policija, tačnije policajci Mobilne jedinice Saobraćajne policije MUP-a. Bilo je to oko 13.30 časova 15. juna, pre sedam godina, kada su ga golog stavili u policijsko vozilo i odvezli u Policijsku stanicu Zaprešić, gde im je otvorio i hapšenje VK, DB (44). , vrlo brzo su usledili BP (51 ), DG (52) i Ž.J. (49) zbog protivpravnog lišenja slobode i protivzakonite naplate.

Ceo postupak se 'otegao' na sedam godina, prvooptuženi VK, kome je DM dugovao, preminuo je u međuvremenu 2021. godine, dok su ostala četvorica pre deset dana osuđena na jednogodišnje uslovne kazne zatvora. Njih trojica su takođe oslobođeni plaćanja sudskih troškova, dok je BP jedini platio sudsku taksu od 50 evra.

Sva četvorica priznala krivicu

Sva četvorica su priznali krivicu, izrazili žaljenje i kajanje i obećali da se ništa slično neće ponoviti.

- Sve se ovo dogodilo zbog ponašanja oštećenog - složno je rekao optuženi na sudu. Takođe su svi redom vapili da budu što blaže kažnjeni jer, osim što do sada nisu osuđivani, svi redom prolaze kroz teške zdravstvene bitke. Neki su operisani.

A prema optužnici tužilaštva, kobnog dana priuštili su povređenom DM sate užasa. Njihov zadatak je bio da od njega naplate 1.000 evra koje je dve nedelje ranije pozajmio od VK sa mesečnom kamatom od 20 odsto. U tu svrhu Ž.J. pozvao oštećenog oko 8 časova i rekao mu da se nađe u kafiću na železničkoj stanici u Zaprešiću, a zatim ga dočekao u društvu D.B.

Seli su za sto i naručili piće, a ubrzo su im se zajmodavac i BP i DG pridružili sa zajmodavcem za drugim stolom, gde ga je VK zamolio za odgovor zašto se ne javlja na telefon. kada bi vratio novac i jasno mu stavio do znanja: „Danas se neću rastati od tebe dok mi ne vratiš novac”. Istovremeno mu je rekao da će ga odvesti u svoju vikendicu u Podravini, gde će biti zatvoren u podrumu i gde ga više niko neće naći.

Zatim je usledio šok za žrtvu. Zajedno su izašli iz lokala napolju, gde su ga nogama i rukama počeli da udaraju po celom telu, a usput ga ugurali u plavi fijat koprivničke oznake parkiran kod Kauflanda. Vozilom je upravljao DB i krenuli su prema obilaznici ka motelu Plitvice. Na putu su ga udarili i tražili novac. Dug je porastao na 1.200 evra.

- Morate platiti i troškove angažovanja ostalih, što je 1200 evra, plus 65 evra kamate za svaki sat - insistirao je VK, pa je oštećeni počeo da zove poznanike i traži da mu pozajme novac. Čak je okrenuo broj svog oca, koji takođe nije mogao da mu pomogne jer je bila nedelja i banke su zatvorene.

- Odvezli su me na nasip Krapinske reke ispod mosta. Na silu su me izvukli iz auta. Udarali su me rukama i nogama po telu. U nekoliko navrata su me vraćali u gepek i izvlačili. S vremena na vreme otvarali su poklopac i udarali me i ponovo zatvarali. Zadavili su me gumenim cevima i rekli mi da imam još jednu šansu i dali mi još jedan telefonski poziv.

Zvao sam oca, ali ni on mi u tom trenutku nije mogao finansijski pomoći. Izvukli su me iz gepeka, stavili mi medicinske rukavice na ruke i rekli da od sada novac više nije bitan i da će me ubiti. Naredili su mi da se skinem go. Kada sam skinuo i poslednji odevni predmet, krenuo sam da bežim prema Krapini, u koju sam skočio i preplivao - ispričao je povređeni policajcima nedugo pošto ga je policija uočila golog i tražila pomoć na autoputu. U odeći koju je ostavio na mestu uznemiravanja imao je 300 kuna i mobilni telefon Meanit, pa je na taj način, naglasio je, 'odmirio' deo duga prema sada pokojnom muškarcu.

(Kurir.rs/ Jutarnji list/ Preneo: T.A.)