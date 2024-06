RADNIK OBEZBEĐENJA ULETEO SA PIŠTOLJEM U FUTROLI U ŠKOLU, ČEKA GA PRESUDA "Ne garantujem šta će biti ako se nešto desi mom sinu"

Godinu dana nakon što je ušao u zagrebačku srednju stručnu školu sa pištoljem u futroli ispod ruke i rekao učiteljici: „Ne daj Bože da se nešto desi mom detetu, ne garantujem šta će biti ako se nešto desi mom sinu“, T. L. (49), obezbeđenje poznate firme, sedeo je na Opštinskom sudu u Zagrebu.

Tužilaštvo za njega predlaže zatvorsku kaznu od šest meseci sa rokom provere od dve godine, a na pitanje sudije kakav stav zauzima o krivici, rekao je da se ne smatra krivim.

Tokom sudskog postupka biće saslušane tri radnice škole i njegova supruga, a prve su izjave dale dve administrativne službenice koje su kobnog dana i prve imale bliski susret sa optuženim, ali su nisu čuli spornu pretnju jer su bili u drugoj prostoriji iza zatvorenih vrata.

-U Zavod za obrazovanje odraslih došao je gospodin u odelu za obezbeđenje sa pištoljem za pojasom. Tražio je nadređenog za razgovor. On je rekao da je zabrinut za svoje dete jer je neko iz škole hteo da mu naudi. Stoga sam pozvao upravnika R.H. sa kojim je potom izašao iz sobe. I to je sve čega se sećam - rekao je S.B.R.

Na pitanje sudije da li je gospodin o kome je pričala u sudnici, svedokinja se okrenula, pogledala sve prisutne i rekla: „Ne, nije, ali se ne sećam lica“.

Advokat okrivljenog Petra Pavkovića zanimalo je kako je ona zaključila da se radi o radniku obezbeđenja, na šta mu je svedok rekao da ima uniformu na kojoj je nešto ispisano, naziv poznate firme za obezbeđenje, ali nije se setila koju.

- Kada sam ušao u vašu sobu, da li sam se predstavio i rekao razlog dolaska i da li sam bio agresivan prema vama? - interesovao se optuženi.

- Nisi bio agresivan. Ali mi je bilo čudno... (da ste došli) – odgovorila je svedokinja koja nije mogla da se seti da li joj je rekao da je došao u školu jer mu je direktor rekao da dođe ako bude problema i ako ne može da dođe do nje. telefon.

- Tražili ste od mene parče papira da napišem vaše podatke i ostavili ste broj telefona. Prosledio sam to pretpostavljenima - dodao je svedok.

Njena koleginica J.B. s druge strane, podsetila je da je „čovek koji je ušao u školu bio frustriran i uznemiren i da je tražio direktora škole“. Ona je istovremeno nagovestila da nije vikao, uz napomenu da više ne može ni da ga prepozna. Na pitanje kako je R.H. uticao za nju nakon razgovora sa optuženim, rekla je da se „nije uznemirila ništa više nego inače u takvim situacijama kada se pojave problemi koje mora odmah da reši”.

Kako saznajemo, optuženi je na saslušanju rekao da je kobnog dana oko 15.30 sati primio poziv od supruge, koja je u tom trenutku bila u automobilu sa njihovim sinom, a koja mu je rekla da je njihovo dete dobilo preteću poruku na njen mobilni telefon, odnosno da ga prati i da će biti pretučen.

- Supruga mi je rekla da je njenom sinu pretila devojka iz iste škole koja trenira borilačke veštine. Moje dete je već dobijalo slične pretnje od učenika u školi. I u tom trenutku, kada me žena pozvala, bio sam na poslu iu delu grada gde je škola, pa sam odlučio da odem i prijavim sve školi. Zamolio sam kolege sa posla da me odvezu u školu. Priznajem, bilo mi je glupo, posebno u kontekstu događaja koji su se tada odigrali u Beogradu, jer sam u školu ušao sa puškom. Samo sam zaboravio da je skinem jer sam bio tako uznemiren.

Međutim, prema rečima osoblja škole, nisam bio ni grub ni neprijatan, i ne, nisam izgovorio reči koje mi se zameraju. Mislim da su me zaposleni pogrešno razumeli jer nikada nikome nisam pretio. Niti sam imao nameru da pretim, već sam, objasnio je optuženi obezbeđenje, „samo hteo da prijavim pretnje koje je dete dobilo u školu”.

Međutim, učiteljica koju je čuvar sreo u školi tvrdila je drugačije tokom istrage. Ona je podsetila da je u školu ušao naoružan i u uniformi obezbeđenja, predstavljajući se kao otac jednog od učenika.

- Insistirao je na razgovoru sa nekim jer su njegovom sinu pretili. Objasnio sam mu da trenutno niko od nadležnih nije bio u školi, na šta je on, držeći pištolj u futroli ispod ruke, rekao: 'Ne daj Bože da se nešto desi mom sinu. Ne garantujem šta će biti ako se nešto desi mom sinu'. Sve je to izazvalo strah u meni, shvatila sam to kao ozbiljnu pretnju i uznemirila sam se jer je ušao u školu sa puškom i bio uznemiren – rekao je učitelj tokom uviđaja.

Inače, optuženi se parkirao ispred škole u ​​službenom blindiranom kombiju obezbeđenja sa dvojicom kolega sa kojima je ceo dan radio. U školi se zadržao ukupno sedam minuta, a zatim je mirno izašao napolje, hodajući prilazom školi dok nije došao do kombija kojim se potom u društvu kolega odvezao do baze. Škola je o svemu obavestila policiju, pa je sutradan obezbeđenje uhapšeno na adresi doma, posle još jedne smene obezbeđenja.

Kurir.rs/Jutarnji list