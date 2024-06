TINEJDŽERKA PALA SA KROVA FABRIKE Vatrogasci je jedva spasili: Upala u ventilacione otvore dubine oko 10 metara, teško povređena

Sedamnaestogodišnja tinejdžerka pala je noću sa krova nekadašnje fabrike Dalmatinka u Sinju i upala u duboku, nepristupačnu rupu. Nju su spasili vatrogasci i zadobila je teške povrede, ali je njen život van životne opasnosti, javlja RTL.

Niko ne zna šta je devojka radila noću na krovu srušene fabrike. Njen pad mogao je biti koban, pošto je upala u duboku rupu iz koje su je izvlačili vatrogasci.

„Uz pomoć policije i Hitne pomoći, vatrogasci su uz pomoć specijalne opreme izvukli devojčicu koja je upala u ventilacione otvore u fabrici dubine oko 10 metara. Izvukli smo je iz dubokog šahta sa teškim povredama. One su okarakterisane kao teške povrede, iako je devojčica bila pri svesti i normalno je komunicirala sa vatrogascima i policijom“, rekao je Stipe Ančić, komandant JVP Sinj.

Devojčica je prebačena u KBC Split, gde je utvrđeno da joj je slomljena noga. Fabrika ima nove vlasnike koji su zaglavili sa investicijama i planovima, ali su izrazili žaljenje zbog nesreće. Napomenuli su da je objekat noću zaključan.

„Zaista je čudno da je neko bio na krovu u to doba noći, koliko čujem da su provalili. To je komercijalna mešovita zona, u privatnom je vlasništvu i naravno da bismo bili najsrećniji kada bi to počelo da bude. izgrađen i u funkciji“, rekao je za RTL Sinj gradonačelnik Miro Bulj.

U Sinju se priča da mladi koriste napuštenu fabriku kao sastajalište, pa Bulj ima planove.

„Komunalni redari bi trebalo da rade češće i naravno, poslaću dopis policiji da proveri prostor, a pre svega investitoru da zaštiti prostor“, kaže Bulj.

