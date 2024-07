"UBIO NAM DETE, A TVRDE DA SE IGRAO PIŠTOLJEM, HOĆE DA GA IZVUKU" Potresna ispovest roditelja studentkinje koju je ubio policajac

U Osijeku je počelo suđenje bivšem policajcu Marku Smažilu (27) za ubistvo studentkinje Mihaele Berak (21).

On je priznao krivicu, ali ne i za ubistvo prvog stepena. Nova TV prenosi intervju sa roditeljima devojke koja je ubijena pre devet meseci.

Suđenje za ubistvo koje je šokiralo Slavoniju odvijaće se iza zatvorenih vrata. Porodica očekuje samo jedno.

"Očekuje se da će okrivljeni biti oglašen krivim i osuđen u skladu sa zakonom", rekao je advokat porodice Berak.

Advokat optuženog kaže da se oseća krivim, uz veliko ali.

"On se i ranije izjasnio krivim, ali ne za krivično delo koje mu se stavlja na teret, već za smrt iz nehata, tvrdi da nije bilo namere i da se ceo proces vodi isključivo zbog toga", rekao je advokat optuženog Dražen Srb.

Optužnica tereti Smažila da je u svom stanu u Osijeku službenim pištoljem ubio studentkinju sa kojom je bio u vezi.

Prvo je tvrdio da je reč o samoubistvu, zatim da je pištolj slučajno opalio dok ga je čistio, a sumnja se da ubistvo nije ni prijavljeno odmah. U međuvremenu su i WhatsApp poruke postale javne.

Neki smatraju da javnost ne treba isključiti iz suđenja

„Zaista je u interesu javnosti da deo suđenja ne mora da bude lični, već da su bar drugi deo ostavili za javnost gde je komisija. krivičnog dela se razgovara“, navode iz udruženja Adela.

Roditelji ubijene devojke smatrali su potpuno neprihvatljivom odbranu ubice i emotivno su čekali početak suđenja.

"Puno mi je značila. Imali smo poseban odnos", rekao je Mihaelin otac Ivica o svojoj ćerki.

- Naša Mihaela je tema naših razgovora, a ako ne pričamo o njoj, onda je ona uvek u našim mislima, ta mladost, ta radost, ta radost“, kroz suze je rekla Jadranka, njena majka.

I dalje teško prihvataju tragediju koja ih je zadesila.

"Svaki dan postavljamo isto pitanje, zašto? Ni ja to ne bih mogla da mu poželim", rekla je Jadranka.

Od početka upozoravaju na nelogičnosti u istrazi.

„Pokušavali su da ga spasu na sve moguće načine. Ne znam ni šta, na kraju je neki načelnik rekao da se igrao sa pištoljem, povukao ga, opalio pištolj. To znači ubistvo, to ne znači ubistvo iz nehata. Bio bih zadovoljan da dobije maksimalnu kaznu po ovom članu i da nema olakšavajućih okolnosti. On ne bi trebalo da ima olakšavajuće okolnosti jer je policajac i lagao je, premeštao dokaze i prao dokaze i prao veš“, smatra Ivica.

Odbrana ubistva iz nehata im je neprihvatljiva.

„Koliko puta mislim da je stao, da je mislio da spase svoj život, da nije uradio to što je uradio, ubio je naše dete, kako to više svi drugi ne razumeju, svi izmišljaju razloge -rekla je potresena majka.

- Znali smo već šta se desilo, a oni i dalje pričaju istu priču, a ako je bilo slučajno, valjda da odeš da pomogneš žrtvi, a ne da uradiš ono što je on uradio – sakrij dokaze, da nije zvao njegovog oca ili tog načelnika, što joj nije pomogao - dodao je Ivica Berak.

„Zašto nije pozvao hitnu? Kad nešto uradiš slučajno, boriš se svim silama da mu pomogneš, da ga spaseš, zoveš pomoć, zoveš roditelje, objašnjavaš, izvinjavaš se , želiš nešto da dokažeš svom snagom. Koliko je priča izašlo u medijima, mi smo kao roditelji bili šokirani svime što smo čuli. Može li čovek tako da se ponaša, ja to ne mogu da razumem. Čovek nagazi mačku i ode da vidi da li je živa, ali ovo je... Ne znam šta vam je rekla“, rekla je Jadranka Berak.

