HOROR NA FESTIVALU U SPLITU: Mladi Slovenac se predozirao, lekari nisu uspeli da ga spasu

Mladić koji je rano jutros primljen u splitsku bolnicu zbog intoksikacije ekstazijem - preminuo je.

Kako se saznaje, reč je o 20-godišnjem Slovencu.

Dežurni lekarski tim u Parku mladeži druge večeri festivala "Ultra" imao je 35 intervencija, pet više nego prve, od čega su dve osobe upućene u bolnicu. Jedna od njih je primljena oko pet sati ujutru u jako lošem zdravstvenom stanju, koje je rezultat intoksikacije drogom.

- Doveli su ga u gornji šator nakon čega smo ga mi preuzeli i poslali hitno u bolnicu. Pacijent je bio primljen u jako lošem stanju, bez svesti, proširenih zenica. U takvoj je situaciji jako teško proceniti šta je tačno i koliko toga uzeo, međutim, osobe koje su ga dovele su imale saznanja o konzumaciji ekstazija. To je inače jako važan podatak jer se u startu može precizno odrediti medicinsko postupanje i davanje specificiranog antidota. U kolima koji su ga prevezli do bolnice nije bio reanimiran, a jesu li to učinili u bolnici, zavisilo je od toga da li je imao prestanak disanja - rekao je rano jutros dr. Dubravko Šola, vođa dežurnih lekarskih ekipa u splitskom Parku mladeži.

Nažalost, lekari mladića nisu uspeli da spasu.

Kurir.rs/Slobodna Dalmacija

Preneo: R.J.