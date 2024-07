OVO JE OSUMNJIČENI ZA MASAKR U DARUVARU: Pre krvoprolića bio POTPUNO MIRAN, častio sve u kafani, PA IZGOVORIO OVE 3 REČI (FOTO)

Penzionisani vojni policajac Krešimir P. (51) ubio je danas nešto iza 10 sati ujutro petoro ljudi u Domu za starije i nemoćne osobe u Daruvaru, a više njih ranio, prenosi Jutarnji.hr. Jedna od žrtava je bila i njegova majka.

Kako nezvanično saznaje mojportal.hr, Krešimir je navodno, kao uostalom i gotovo svaki dan poslednjih 10 godina, neposredno pre krvavog pohoda sedeo ispred prodavnice u Donjem Daruvaru i pio pivo. U jednom trenutku došao je iza vatrogasnog doma i zamolio domara da njega i još jednog prijatelja odveze do grada. Domar mu je rekao da ne može jer ima posla.

- Mislio sam da treba do bankomata ili nešto slično. Na pamet mi nije padalo da namerava da uradi tako nešto. I onda čujem ovo. Ne znam šta bih vam rekao, u šoku sam! - drhtavim glasom ispričao nam je domar.

foto: Društvene Mreže

Prema informacijama s kojima za sada raspolaže mojportal, Krešimirova majka je već 10 godina smeštena u Domu za starije i nemoćne "Vianey" u Mažuranićevoj ulici u Daruvaru.

Nezvanično se saznaje da je Krešimir prvo došao do kafe bara Daruvar gde je naručio sebi piće pa počastio goste koje su u tom trenutku bili u kafiću. Bio je, kažu, potpuno miran pa je rekao: "Idem nešto obaviti".

Naravno, niko nije ni mogao ni pomisliti da će uskoro uslediti za Daruvar nezapamćena tragedija.

Krešimir je došao do doma, ušao i počeo da puca. Ubio je svoju majku, još troje korisnika i jednog negovatelja, a više ljudi ranio. Nakon toga je mirno izašao na ulicu i vratio se do obližnjeg kafića "Daruvar" gde je, očigledno, odlučio da pričeka policiju koja se brzo pojavila i uhapsila ga.

foto: Youtube printscreen

Vlasnica doma Ana Ivandekić u stanju potpunog šoka odvezena je u pakračku opštu bolnicu, a ispred doma se okupila neutešna rodbina stradalih korisnika.

Na noge su dignuti svi mogući delatnici Hitne medicinske pomoći koji su ranjene odvozili po obližnjim bolnicama, a policija je odmah ogradila mesto događaja. Uviđajem rukovodi zamenica Županijskog državnog tužioca pa se uskoro očekuje i njihovo saopštenje o nemilom događaju koji je potresao ovaj mali, i inače potpuno miran, idilični gradić.

Policija je već ranije imala posla s Krešimirom. Naime, kako su rekli njegovi poznanici, on je pre mesec dana, nakon celodnevnog pijančenja ispred trgovine u Donjem Daruvaru, bacio poznanika na stepenice na kojima su se nalazile boce.

Muškarac je zbog težine povrede vozilom hitne medicinske pomoći prevezen u bjelovarsku Opštu bolnicu i na koncu je završio na abdominalnoj kirurgiji. Navodno mu je pre toga držao pištolj u ustima.

- Pre je to bio ok dečko, bio je vojni policajac na službi u Zagrebu. No, kada je otišao u penziju, alkohol je očigledno učinio svoje - rekao je jedan Daruvarčanin koji je želeo da ostane anoniman.

Kurir.rs/mojportal.hr/Jutarnji.hr