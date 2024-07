HRVATI UZNEMIRENI NJENOM POJAVOM, STRUČNJAK TVRDI DA SPADA U NAJGORE NA SVETU! "Stanje je zabrinjavajuće" (FOTO)

Vesti o invazivnim vrstama retko su dobre, tako da ne čude vesti koje stižu iz doline Neretve.

Kako kaže Bariša Ilić iz ornitološkog društva "Brkata sjenica", situacija sa zebrastom dagnjom (Dreissena polymorpha) daleko je od dobre. Prvu je otkrio krajem prošle godine i to je odmah prijavio nadležnim službama. S pravom je u julu bio uznemiren videći odrasle dagnje, jer ova vrsta školjke, pojašnjava, spada među sto najgorih invazivnih vrsta na svetu.

- Stanje je zabrinjavajuće. Krajem februara odvojio sam desetak kamenja s mladim dagnjama veličine od 2 do 2,5 milimetara da bih mogao lakše da pratim kojom brzinom napreduju zebraste dagnje i ostao iznenađen. Rast do odrasle jedinke koje su sada za četiri meseca narasle do blizu dva centimetra, a odrasla jedinka naraste do oko tri centimetra, što jeste veoma brz napredak.

foto: Shutterstock

Na jednom kamenu veličine dve ljudske šake izbrojao sam 68 gotovo odraslih jedinki koje će već u idućem ciklusu broj jedinki povećati do veoma velikih brojeva. Merodavne službe moraju pronaći način suzbijanja širenja ove invazivne vrste. Ja lično fizički sam uklonio blizu dve hiljade jedinki dagnje, ali na osnovu današnjeg nalaza zaključio sam da to nije dovoljno, odnosno, kako mi volimo reći, uzaludna je to muka - pojasnio je Ilić.

Ova školjka je originalno živela samo u jezerima južne Rusije u Ukrajine. No, slučajno je donesena na brojna područja i postala je invazivna u brojnim zemljama širom sveta. Ona uništava ekosistem, menja staništa riba i istiskuje domaće školjkaše.

Kurir.rs/Jutarnji