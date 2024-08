KINESKINJA NAPADNUTA U SPLITU, SVE OBJAVILA NA TIKTOKU: "Najpre mi se unela u lice, a onda me pljunula" (VIDEO)

Na TikToku je jedna devojka iz Kine objavila svoje neprijatno iskustvo koje je doživela dok je s momkom ovoga leta, u junu, boravila u Splitu.

Nju i njenog dečka je, kako navodi, usred prodavnice - pljunula jedna žena.

Devojka iz Kine podelila je jedan snimak u kom je opisala ovo užasno iskustvo, a zatim i video na kom se vidi žena koja ju je navodno napala.

"Najpre mi je usred prodavnice rekla da ovde nisam dobrodošla, da sam žuto g***o i da nemam nikakva prava, a onda me pljunula. Žao mi je što nisam to snimila jer ko je mogao očekivati da će i se to dogoditi. Najpre mi se unela u lice na maloj distanci, dužine lakta, a onda me i pljunula", govori devojka.

THERE IS NO FULL VIDEO BECAUSE I DID NOT EXPECT TO GET SPIT ON WHILE BEING IN A SUPERMARKET. AND MY BRAIN DID NOT REACT FAST ENOUGH TO PULL MY PHONE OUT ABD START FILMING WHILE SHE WAS INSULTING US.

- Došao je moj momak koji je kupovao u drugom delu prodavnice i dao mi vlažnu maramicu da se obrišem, a onda ju je pitao zašto je to uradila. Ona je bila iznenađena i nije joj bilo jasno što je uopšte tako nešto pita - priča tiktokerka.

- Zašto to pitaš, pa ja nemam problema s tobom, ti si belac, ona je žuta, to nije u redu - rekla je žena koja je napala ovaj par.

Par je odlučio da ode iz prodanice, ali žena iza kase nakon što je platila proizvode.

"Pozlilo mi je, skoro sam se onesvestila, a onda smo pozvali policiju kad smo izišli van iz prodavnice. Kada sam već zvala policiju, odlučila sam i da snimim dalje ponašanje ove žene prema nama", objašnajva turistkinja.

Kada su izišli napolje, nakon kraćeg razgovora ista ženska osoba je pljunula i njenog dečka govoreći mu: "G***o jedno kukavičko. Kome ćeš prijaviti? Šengenu?".

I nastavlja: "Europolu, Interpolu, PNUSKOK- u, USKOK-u?"

Nakon toga se rukama udara po grudima govoreći: "To je naša policija!", a zatim pljuje muškarca i odlazi.

Na pitanje postavljeno u komentarima ispod objavljenog snimka, da li je policija nakon njenog poziva došla na lice mesta, Kineskinja odgovara da se niko nije pojavio.

Sve snimke s TikToka Jutarnji list poslao je PU splitsko-dalmatinskoj koja radi detaljnu analizu slučaja.

"Iz ovog snimka postoje sumnje u elemente drskog ponašanja i prekršaja Zakona o suzbijanju diskriminacije. Stupićemo u kontakt oštećenom osobom, a proveravamo i sve pozive prema Centru 112 i utvrđujemo vreme događaja. Ova uprava ima nultu stopu tolerancije na ovakvu vrstu ponašanja, uostalom kao i sve druge policijske uprave u Hrvatskoj", rekao je dežurni službenik u odeljenju za informisanje PU SD Jerko Kurevija za Jutarnji list.

Kineskinja je sama rekla da je bila na odmoru dve nedelje, a prema komentarima se može zaključiti da se ovaj događaj dogodio između 15. i 17. juna.

Kurir.rs/Jutarnji list/Preneo: D. P.