SRPSKI MUZIČAR RAZBESNEO HRVATE: Snimili ga kako se BAHATO PROBIJA kroz gužvu na auto-putu kod Zagreba?! TRAŽE OŠTRE KAZNE (FOTO)

Hrvati kipte od besa nakon što se na društvenim mrežama pojavila fotografija na kojoj se vidi kako automobili srpskih tablica koriste koridor za hitne slučajeve kako bi se probili kroz gužvu na auto-putu!

Na stranici "Prometne zgode i nezgode" osvanula je fotografija koja je navodno zabeležena u subotu na auto-putu A1 u smeru ka Zagrebu, a na kojoj se vidi kako se četiri skupocena automobila austrijskih i srpskih registracija provlače kroz saobraćajnu gužvu koristeći koridor za hitne slučajeve.

- Kolona, otvara se hitni koridor koji koriste četiri skupocena automobila austrijskih i srpskih registracija, a prvi prolazi BMW srpskog "muzičara" uz pratnju ostalih bahatih vozača. Na kraju verovatno nisu imali nikakve posledice za svoje mafijanje - napisao je autor fotografije.

Mnogi korisnici su ogorčeni zbog šokantne scene.

- Ja sam ih isto video, proleteli su zaustavnom trakom, nažalost, kasno sam shvatio šta se dešava jer bih im inače zatvorio put... Bitno je da na svakom trećem odmaralištu stoji policija u hladu dok ih na auto-putu nema nigde - navodi jedan korisnik.

- Hitni koridor se otvara kad je kolona da ne bi došlo do kolapsa kad naiđe hitna služba. To što idioti to iskorišćavaju treba kažnjavati dobrom novčanom kaznom i zabranom upravljanja u RH minimum 2 godine - nadovezao se drugi korisnik.

- Opet nigde policije na vidiku. Fini novac bi svaki vikend mogli pobrati na tom auto-putu na ovakvim debilima - smatra jedan korisnik.

- Žure na koncert - glasi jedna poruka.

