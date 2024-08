UKRAJINKA PLJUNULA POLICAJKI U LICE! Posle okršaja počela HISTERIČNO da se smeje, poručila da NIJE KRIVA: Ipak mora da PLATI KAZNU

Ukrajinka A.M. (36), koja boravi u Hrvatskoj kao stranac sa privremenom zaštitom, priznala je da je pljunula hrvatskoj policajki u lice u policijskoj stanici, a kako kaže, ne oseća se krivom, i mora da plati 700 evra.

Osuđena je u prekršajnom postupku na Opštinskom sudu za kršenje članka 17. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, a kako je prenoćila u stanici zbog toga, novčana kazna joj se smanjila na 620,36 evra. Ima rok od dva meseca za plaćanje a sudski paušal ne mora da plati zbog slabog finansijskog stanja.

"Radim na odeljenju za nezakonite migracije i obavestili su me da je na portu uprave pristupila žena koja želi da razgovara sa načelnikom policijske uprave. Pristupila sam joj i uvidela da ne govori dobro hrvatski jer je mešala naš jezik sa ukrajinskim i engleskim. Pozvana je stoga u službene prostorije i od nje smo tražili dokumente na uvid koje je odbila da da u više navrata. Odbijala je svaku saradnju i vikala na nas. Upozorili smo je više puta da se ne može da se samostalno udalji iz službenih prostorija i da treba da sarađuje ali je nastavila s takvim ponašanjem pa smo prema njoj primenili sredstva prisile, snagu i vezivanje. Smeštena je potom u prostoriju za zadržavanje sa još par kolega kad mi se unela u lice i pljunula me. I potom je nastavila histerično da se smeje i cereka" rekla je policajka koju je Ukrajinka omalovažila i vređala svojim nedoličnim potezima.

Čuvši to što je rekla u sudnici uz pomoć prevodioca, Ukrajinka je stavila primedbu navodeći da je zaista odbila da da na uvid lične isprave "jer joj je poznato da ima pravo da odbije da ih da".

"Prilikom ulaska u policiju prišao mi je policajac rekavši da je on načelnik uprave, a posle sam na vratima videla da ne piše ime načelnika. Smatrala sam da sam obmanuta jer ne bih ušla u policijsku stanicu da sam znala da me neće odvesti do načelnika. Ponašala sam se normalno sve dok nisu počeli da pretražuju pa sam postala agresivna i vikala sam. Nezakonito sam zadržana u policiji pa sam zato pljunula policajku kad me smeštala u prostoriju za zadržavanje" pravdala se Ukrajinka.

foto: Shutterstock

Njene tvrdnje odmah je demantovala policajka napomenuvši da se niko nije predstavio kao načelnik uprave i da je okrivljena od ulaska u stanicu bila agresivna i nesaradljiva ali i da su je pretreslii tek nakon što su je uhapsili.

"Uhapšena je jer se samovoljno htela da se udalji iz službenih prostorija nakon što je počinila prekršaj vređanja i omalovažavanja mene kao policijske službenice" pojasnila je policajka na šta ju je Ukrajinka optužila da se s njome šalila dok ju je nezakonito zadržala u stanici.

"To nije tačno. Okrivljena je ta koja se podsmejavala i drala, odbijala svaku saradnju i da pruži dokumenta na uvid. Više puta je upozoravana i postupilo se dalje skladno zakonu" zaključila je policajka. Ukrajinska državljanka je ujedno, prilikom postupanja u stanici, odbila i alkotest.

Odmeravajući dokaze i iskaze, sud je uzeo u obzir njenu nekažnjivost i životnu situaciju kao olakšavajuće okolnosti, jer se radi o osobi pod međunarodnom zaštitom u Republici Hrvatskoj zbog rata u Ukrajini.

Njoj, međutim, otežava način izvršenja prekršaja, odnosno jer je "pljuvanjem policajke grubo prekršila civilizacijske norme i pokazala drsko i neprihvatljivo ponašanje".

(Kurir.rs/Jutarnji/Preneo: A.N.)