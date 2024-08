"MAJKA IH SPASILA SVOJIM TELOM, PA UMRLA" Pijani vozač POKOSIO porodicu na Viru: Od siline udara beba iz kolica ODBAČENA U GRMLJE

Hrvatsku je zgrozila stravična saobraćajna nesreća na ostrvu Vir gde je na porodicu s troje dece naleteo pijani vozač.

Majku je usmrtio, otac i deca su povređeni.

"Lekari u Opštoj bolnici Zadar rekli su kako su zadovoljni stanjem oca i devojčice, međutim, nad dečakom se i dalje sprovode mere intenzivnog lečenja. Na sreću samo s lakšim povredama prošla je jedanaestomesečna beba", saopštila je Bruna Papić, reporterka koja je razgovarala i s Draženom Malčićem, načelnikom stanice saobraćajne policije Zadar.

Upitala ga je i je li policija utvrdila kojom brzinom se kretao automobil kojim je upravljao pijani vozač.

"Brzinu nismo utvrdili, ali do saobraćajne nesreće je došlo zbog neprilagođene brzine i uticaja alkohola koji je kod vozača iznosio 1,75 promila. Reč je o velikoj koncentraciji alkohola u krvi i prema mojim dosadašnjim iskustvima vozač nije bio svestan postupka, ali o svemu će nam dati tačno mišljenje Centar za kriminalistička veštačenja nakon analize krvi i mokraće", kaže Malčić.

Beba odbačena u grmlje

Bebu od 11 meseci očevici su pronašli jer su iz grmlja čuli plač deteta. Ona je tamo odbačena najverovatnije iz dečjih kolica od siline udarca. Vatrogasci iz Nina pomagali su radnicima Hitne pomoći da što pre zbrinu unesrećene. Prizor je, kažu, bio stravičan.

"Izvadili smo akumulator iz automobila da ne bi došlo do neželjenog zapaljenja, osigurali mesto nesreće i pristupili pomoći radnicima Hitne medicinske pomoći kako bi zbrinuli unesrećene i što pre ih uputili put bolnice", kazao je za RTL Joško Jurlina, načelnik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pljusak Nin.

Vozač (29) koji je prošao bez težih povreda je uhapšen.

"Sutra će DO sprovesti prvo ispitivanje osumnjičenog, biće propraćen do istražnog sudije. Mi ćemo tražiti određivanje istražnog zatvora. Za to krivično delo je prema poslednjim izmenama Krivičnog zakona zaprećena kazna od tri do 15 godina zatvora", rekao je Ivica Škara, zamenik Optšinskog državnog tužioca u Zadru.

Meštani Vira ogorčeni su stanjem na tom neosvetljenom putu.

"Dosad se ove godine na području opštine Vir dogodila 61 nesreća sa 2 smrtno stradale osobe. Prošle godine u istom razdoblju bilo je 64 nesreće, ali s jednom poginulom osobom. Najviše nesreća se događa u letnjim mesecima. Policija redovito na području Vira provodi akcije", rekao je za Novu TV načelnik Malčić.

Šta je policiju zateklo kad je stigla na mesto nesreće, pitala je reporterka Dnevnika Nove TV.

"Ružan prizor. Razbacane dečje stvari, sedište za dete, i ono najgore, mrtvo telo pešakinje. Prema dosadašnjem istraživanju može se reći da je majka svojim telom spasila ostale. Udarac je bio prvo u nju dok je gurala kolica ispred sebe, ona je podnela najveći udarac. Tom prilikom, suprug i ostala deca su prilikom naleta vozila odbačeni s kolovoza na zemljanu površinu", otkrio je detalje Malčić i kazao kako na veći broj nesreća na tom području utiče infrastruktura.

"Ona je takva kakva je. I ne može podneti veliki broj vozila u kratkom vremenu pa zbog toga dolazi do nesreća", zaključio je

Načelnik: Ne možemo samo rešiti problem s putevima

Načelnik Opštine Vir Marin Radović je za RTL objasnio u čemu je problem s saobraćajnicom na kojoj se dogodila nesreća.

"Reč je o opštinskom putu koji je u ingerenciji opštinske Uprave za puteve. Pokušavali smo da se dogovorimo da otkupljujemo određena zemljišta u vidu bezbednosti i izgradnje pešačkog prelaza kako bismo maksimalno zaštitili pešake. Međutim, na državnom putu taj projekt traje deset godina. Ljudi se tuže, a kada se desi ovakva nezapamćena tragedija, onda su svi pametni", rekao je.

Tvrdi i da oni sami ne mogu ništa da učine.

"To nije bila naša ingerencija. Mi u suradnji s vlasnikom, u ovom slučaju s Upravom za puteve, možemo zajednički da učestvujemo u rešavanju određene problematike. Sami ne možemo da radimo. Da plastično objasnim, to je kao da idete da radite tuđu kuću."

Novinarka ga je pitala i kako je moguće da na Viru, na kom se trenutno nalazi 70.000 ljudi, nema policijske stanice.

"Spadamo pod Zadar. Tu bude jedan policajac eventualno nedeljno. Jednostavno ne može to sve da obuhvati. Znakovi su tu, ali znakova se ljudi ne pridržavaju. Došli smo u situaciju kakvu jesmo. Želeo bih da izrazim saučešće porodicii poginule žene i želim srećan oporavak celoj porodici. Stupili smo u kontakt s daljom rodbinom u Križevcima i pokušaćemo da im omogućimo normalan život i suživot", zaključio je načelnik.

