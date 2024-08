"MAMA PIJE KROZ SLAMKU..." Stravična nesreća u Ivanovcu, pijani mladić POKOSIO TRI PEŠAKA: Vratio se i postavio im ŠOK PITANJE

Osječka policija saopštila je u ponedeljak da se u Ivanovcu u subotu oko 21.30 dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je pijani mladić pokosio tri pešaka, a potom pobegao sa mesta nesreće.

- Muškarac star 22 godine upravljao je automobilom sa 1,49 promila alkohola u krvi, zbog čega je vozilom prešao u suprotnu traku, u kojoj je udario tri pešaka koja su se kretala zapadnom ivicom puta. Na sreću, pešaci su lakše povređeni.

Nakon saobraćajne nezgode, vozač je pobegao sa mesta nesreće i ubrzo su ga pronašli policijski službenici Policijske stranice Osijek.

Pored alkohola, utvrđeno je da vozač kod sebe nije imao vozačku dozvolu.

Zbog svega navedenog, vozač je do otrežnjenja smešten u posebne prostorije policije, a očekuju ga kazne u ukupnom iznosu do 4.960 evra, kao i moguća mera zabrane upravljanja motornim vozilima kategorije "B" do 9 meseci i 4 boda, saopštila je policija.

Sin jedne od povređenih žena, koja je zbog zadobijenih povreda završila u KBC-u Osijek, rekao je da mu je majka teško povređena i da se nalazi na Odeljenju maksilofacijalne hirurgije.

- Mama je imala potres mozga, smrskan joj je nos i pije kroz slamku. Jedan od komšija, koji je lakše povređen, pozvao je Hitnu pomoć, a mama je bila onesvešćena u kanalu. Nakon što ih je udario, 22-godišnjak pobegao, napravio krug kolima, vratio se i pitao ih: "Šta vam se desilo?", rekao je sin povređene žene.

- Onda je otrčao kod svoje mame u susedno mesto da plače, a ona ga je odvezla nazad na mesto nesreće. Pre nesreće je lutao i divljao je autom po selu i video sam ga. Mami je skočio šećer u krvi i sada lekari čekaju da se stabilizuje kako bi je operisali - dodao je 43-godišnji sin 62-godišnje žene koja je povređena u nesreći.