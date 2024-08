"UŠAO U PODRUM, POZLILO MU I SRUŠIO SE, PRIJATELJ DOŠAO DA MU POMOGNE, DESILO SE ISTO": Otkriveni detalji HORORA u Hrvatskoj

Bilo je oko 6.30 sati kad me nazvala Damirova supruga da joj se on ne javlja na telefon. Trebalo mi je 10 minuta da dođem do Goranove brvnare. Brzo za nama došla je Hitna pomoć... - ispričao je vidno potreseni Nenad K., prijatelj trojice muškaraca koji su u petak umrli od trovanja ugljen-dioksidom u drvenoj brvnari na području Velike Ludine u blizini Popovače.

Sve se dogodilo u brvnari Gorana Kršića do koje vodi i tabla i putokaz Vidrenjska kosa.

Čini se da je koncentracija ugljen-dioksida bila kobna za svu trojicu, ali to će se utvrditi obdukcijom.

Kako je saopštila PU sisačko-moslavačka, policija je u petak oko 6.30 sati dobila prijavu da se u vikendici na području Velike Ludine nalaze tri muške osobe koje se ne osećaju dobro. Izlaskom na mesto događaja policijski službenici su zatekli tri beživotna tela na kojima nisu uočene spoljne povrede.

Uviđajem je rukovodila zamenica opštinske državne tužiteljke u Županijskom državnom tužilaštvu u Sisku u saradnji s veštacima Centra za forenzička ispitivanja, istraživanja i veštačenja "Ivan Vučetić".

Tela su prevezena na Odeljenje patologije sisačke Opšte bolnice, gde će se obaviti obdukcija kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti. U toku je kriminalističko istraživanje kojim će se utvrditi sve okolnosti ovog događaja, saopštila je PU sisačko-moslavačka.

- U podrumu se očito stvorila koncentracija ugljen-dioksida i oni su verovatno udisali, ali kiseonik im nije dolazio u pluća i ostajali su bez vazduha. Koliko znam, veče pje zvali su prijatelja da dođe do brvnare kako bi zajedno napravili taj postupak hlađenja grožđa suvim ledom. On nije mogao da dođe, a ujutru ga je nazvala supruga jednog od njih trojice jer nije došao kući, a trebao je da ide na posao i nije se javljao na mobilni telefon. Najverovatnije su sedili napolju i jedan od njih trojice prvi je ušao u podrum, udahnuo nekoliko puta i, s obzirom na visoku koncentraciju ugljen-dioksida, pozlilo mu je i srušio se. Verovatno je drugi prijatelj pokušao da mu pomogne pa se to isto dogodilo i njemu, a onda i trećem. To će verojatno utvrditi policija. Sva je sreća da i oni koji su došli kasnije nisu ušli u podrum jer su i oni mogli proći kao i oni - rekao je načelnik Opštine Velika Ludina Dražen Pavlović.

Sva trojica stradalih, Goran Kršić (58) i Damir Benković (57) i Stjepan Ostrečak (73), su iz Katoličkog Selišća, naselja u opštini Velika Ludina u Sisačko-moslavačkoj županiji, a brvnara u kojoj su stradali je nekoliko kilometara udaljena od njihovih kuća.

Ugljen-dioksid u obliku suvog leda koristi se u proizvodnji vina, i to tako da se grožđe hladi odmah nakon berbe da ne bi došlo do neželjeno brzog vrenja.

Suvi led, za razliku od vodenog, odmah isparava i ne meša se tečnost s vinskim moštom, čime se smanjuje koncentracija alkohola u vinu.

Ova nezapamćena tragedija potresla je meštane Velike Ludine. Nažalost, ovakve tragedije nakon berbe nisu u prošlosti bile retkost i uglavnom su se događale u neprozračenim podrumima pa je policija upozoravala na oprez.

Policijska istraga i veštačenja trebali bi da odgovore šta je pošlo po zlu za trojicu muškaraca.

