DELOVE HRVATSKE OČEKUJE DO SADA NEZABELEŽENO NEVREME: "Ovo je samo uvod u ono što dolazi" (VIDEO)

Meteorolog Zoran Vakula u emisiji Hrvatskog radija "Dnevne novosti" govorio je o naglim promenama vremena i ciklonu Borisu koji je doneo zahlađenje. Objasnio je tačno o kakvoj je pojavi reč.

- Reč je o području sniženog pritiska vazduha, ciklona koja se premešta iznad našeg dela Evrope, donoseći znatnu promenu vremena. S jedne strane dolazi topli vazduh, s druge strane sa severa i severozapada Evrope hladniji. Vazdušne mase se mešaju i zbog toga ćemo imati i u nastavku dana, a već smo imali ponegde, obilne padavine - najavio je Vakula.

Dodaje kako je, na primer, u zadnjih 24 sata najviše kiše palo na području Gorskog kotara i severnog Jadrana. Prema zvaničnim podacima DHMZ-a, kaže, više od 50 litara, a najviše u Crnom lugu i Risnjaku s oko 72 litra po kvadratnom metru.

- Prema nekim nezvaničnim merenjima na području Bujštine palo je i više od 100 litara po kvadratnom metru, zato su već stizale vesti o mestimičnim poplavama - govori Vakula.

Nakon toga se osvrnuo na brojne pijavice koje su se pojavile na zadarskom i šibenskom području, objašnjavajući da se ne radi o neobičnoj pojavi.

- Možemo reći da su ta područja bila s mnogobrojnim pijavicama, ne znamo ih broj. Naime, nema čoveka koji ih je video sve. Pijavice su mali tornadi koji nastaju, između ostalog, zbog naglog dolaska hladnog vazduha na zagrejanu podlogu i to mešanje toplog i hladnog vazduha stvara vrtložno okretanje. Znači, ništa neobično, imali smo ih i pre, imamo ih i sada, imaćemo ih i u budućnosti. Problem je samo koliko ih smo nekad često viđali, pogotovo na Jadranu. Ono što ljudi takođe spominju, barem u razgovorima koje čujem, jeste da su pijavice samo na Jadranu. Nisu. Nastaju i u unutrašnjosti Hrvatske, ima ih i u našim ravnicama. Poznat je i tornado u Sisku, zabeležen od Andrije Mohorovičića - objašnjava poznati meteorolog.

Navodi da se radi o pojavi koja se naročito javlja ljeti, kod dolaska hladnog vazduha. Ipak, dodaje, sve što se dosad dogodilo s vremenom je samo uvod za ono što nas čeka tokom noći.

- Glavni deo promene vremena, neki će reći pogoršanja, nekome opet odgovara, događaće se u drugom delu četvrtka i u noći na petak, tako da ćemo pravi opseg i količine padavina tek imati. Ne bi me čudilo da na puno mesta bude više od 80 litara po kvadratnom metru, pritom, još dodatno, temperatura vazduha se snižava - govori Vakula.

Siguran je da će biti snega u Alpima, vrlo verovatno ne samo austrijskim i italijanskim nego i slovenačkim, tako da očekuje da će se u petak ujutru Kredarica verovatno zabeliti.

- Čak gotovo sigurno, a nije isključeno da kod ovog dolaska hladnog vazduha poneke pahulje, možda čak i sneg, bude i u našim najvišim vrhovima. Najpre mislim na Zavižan, a sutra tokom dana i za vikend možda i u dalmatinskim planinama - najavljuje meteorolog.

Prognozira i buru koja će početi da duva kasno uveče na severnom Jadranu, uz širenje prema jugu tokom narednog dana. Ona će biti umereno jaka, a na pojedinim lokalitetima čak i olujne jačine, stoga očekuje da će biti poteškoća u saobraćaju.

- Dakle, s jedne strane vetar, obilne padavine, kiša, pad temperature. Pripremimo toplije jakne, odeću i obuću, budući da ovo hladno razdoblje neće potrajati samo dan ili dva, nego duže. Nemojmo se čuditi ako sledeća dva do tri dana bude rekordno niska najviša dnevna temperatura vazduha za ovo doba godine. Zagreb će imati 13 do 14 stepena Celzijevih, što do sada nikad nije bilo u istoriji merenja - zaključuje Vakula za Hrvatski radio.

