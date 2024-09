NA VIŠE LOKACIJA U ZAGREBU ISPISANI GRAFITI "UBIJ ŽENU": Gnusne scene u glavnom gradu Hrvatske (FOTO)

Sinoć se na glavnom zagrebačkom trgu na jednom staklu pojavio grafit "Ubij ženu".

Žena koja je sinoć svedočila ispisivanju grafita rekla je kako je to bilo oko 23.45 i da je videla da muškarac vadi sprej i počinje nešto ispisivati po izlogu, ali da nije mogla ni slutiti da će rezultirati ovakvom porukom.

Netko je na glavnom zagrebačkom trgu ispisao grafit ‘Ubij ženu’ https://t.co/OmH9namDBx Izvor: @https://x.com/xpress_hr — XPress.hr (@xpress_hr) September 13, 2024

Natpis "Ubij ženu" jutros i dalje stoji na zagrebačkom Trgu bana Jelačića.

Ista poruka pojavila se i na ogradi URIHO-a u Držićevoj ulici u Zagrebu, kod Autobuske stanice.

Oko 10.30 kod URIH-a portal Index je zatekao Luku Omana iz Prijatelja životinja koji je uklanjao grafit s ograde.

"Video sam u novinama i to je naprosto građanska dužnost, maknuti tako nešto, najpre na trgu, a onda i ovde. Jednostavno nije jasno da ne možemo povezati su da klečavci i sve ostale pojave pa tako i ovaj grafit povezane s femicidom, s nasiljem nad ženama, s nasiljem nad onima koji su slabiji, bez obzira na to jesu li to ljudi, životinje... Jednostavno, nasilju treba stati na kraj", rekao je Oman za Index.

Kurir.rs/Index/Preneo: D. P.