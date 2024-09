- To više nisu kiše, to su oluje gde u minutu padne tolika količina kiše da maltene sve poplavi. Nažalost, gradovi nisu u stanju da prihvate sve tu vode, a ja živim u Napulju gde je bilo užasno toplo leto, a ta toplota koja se stvorila u atmosferi dovodi do toga da padavine ne mogu da se okarakterišu kao kiše, jako su jaki vetrovi, preko 100 kilometara na čas, tako da se dešava sve i svašta. Kod nas ima upozorenje što se tiče zaštite civila i svi smo obavešteni u svakom trenutku, iako ne možemo ništa protiv toga, trudimo se da ostanemo u kućama kada sve to krene. Ne postoje neke konkretne mere, već kada krene oluja, svi gledaju da budu u nekom prostoru, s obzirom na to da su ulice neprohodne jer postanu maltene reke.