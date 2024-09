Cela Hrvatska, osim riječke regije i Velebitskog kanala, nalazi se pod žutim meteoalarmom koji upozorava na potencijalno opasno vreme, i to zbog kiše, grmljavinskog nevremena i olujnih udara bure.

Intenzivniji pljuskovi sa grmljavinom tokom večeri i krajem dana očekuju se na severu i zapadu zemlje, mestimično od 20 do 50 milimetara. Jutarnja temperatura biće od 10 do 20, a najviša dnevna od 22 na severozapadu do 32 stepena na jugoistoku zemlje.