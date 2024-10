- Zanima me koji dil s Vladimirom Putinom ima Milanović. Zato mi je to nojevsko ponašanje SDP-ovaca više za žaljenje. Valjda to rade na talasu anketa koje, za mene iznenađujuće, su proruski orijentisane. Evo, sad kad imaju Roberta Hranja, neka im održi mali seminar o tome šta je NATO i šta se događa u Ukrajini - kazao je Plenković.