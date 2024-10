- Od mera obezbeđivanja trase kretanja do kontrole hrane i pića do protiveksplozivnih mera; zatim nadzor granica, kontrola stranaca, kontrola domaćih osoba. Tako da zapravo sve mere koje možemo da zamislimo, a pogotovo u današnje vreme gde su aktuelni dronovi, pa antidronovi; snajperisti, kontrasnajperisti, mornarica, vazduhoplovstvo. Za održavanje ovog samita pretpostavljam da bi moglo da bude angažovano do hiljadu i po ljudi, to je vrlo gruba procena - kazao je za HTV Bono Marjanović, stručnjak za bezbednost.