Tramvajski saobraćaj u oba smera je u prekidu, a iz zagrebačke policije kažu da je do nesreće jutros došlo oko 5.15 sati na kružnom toku Zapruđe na Aveniji Dubrovnik ispod Mosta mladosti.

Okolnosti koje su dovele do tragedije biće poznate po završetku policijskog uviđaja koji je u toku.

Linija 6 saobraća Ulicom grada Vukovara do Žitnjaka, linija 7 Ulicom grada Vukovara i Savskom ulicom do Savskog mosta, a linija 8 Ulicom grada Vukovara do okretnice Hajnzelova.