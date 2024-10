U Jadranu je relativno retka , no povremeno se mogu pronaći pojedini primerci, posebno u južnijim delovima mora, gde su temperature vode nešto više nego u severnim delovima Jadrana.

Divovski dlakavi triton može narasti do dužine od deset do 15 centimetara, a u nekim slučajevima i do 20 centimetara. Njegova spiralna, robusna školjka s izraženim bodljama čini ga lako prepoznatljivim među morskim puževima.