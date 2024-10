Prvi tragovi doveli su istražitelje do dečka ubijene devojke, sa kojim je bila u svađi. Dodatni trag sumnje produbio je trag krvi pronađen na njegovoj kapi. Posle veštačenja, utvrđeno je da mladić nije ubica i istraga se, uprkos svim naporima istražitelja, našla u ćorsokaku.

Nakon više od 150 intervjua, istražitelji nisu bili bliže odgovoru ko je hladnokrvni ubica, sve do pljačke banke u oblasti Siska. Osumnjičeni za pljačku bio je mladić iz Petrinje Srđan Mlađan - policija je onda sve povezala.

Srđan je za ubistva dobio 12 godina, ali je imao slobodne vikende. Sve je bilo u redu sa njegovim vikendima do 2002. godine. Tokom izlaska za vikend 16. februara 2002. opljačkao je banku i ubio policajca . Dok su pojedini policajci tragali za beguncem, druga ekipa istražitelja je istraživala pljačku banke u blizini mesta gde se sumnjalo da se begunac Mlađan nalazi.

Roditelji prvi put pred kamerama bili 2018. godine

"Upada vam kordon policije u kuću, a vi nemate pojma o čemu se radi. Pretres kuće... Meni su se noge oduzele. On se normalno ponašao...", rekla je.

"To kad se desilo, taj dan, on je došao uveče kući, popio čašu mleka i otišao da legne. Znači, ja ne razumem da može neko to da uradi, popije čašu mleka i ode da spava... I drugi dan normalno u školu, kao da ništa nije bilo", rekao je Srđanov otac Mladen.