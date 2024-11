- Ploča je bila zasuta šljunkom i otvorena. Upao sam unutra i to je bilo nešto strašno. I ko me video, nije mu bilo sve jasno, samo mi je glava iz groba virila - rekao je Dražić.

To je, kaže, trauma koju nikad neće zaboraviti, ali u rukama napokon drži sudsku presudu u svoju korist.

- Oni su preko noći zamenili tu ploču i hteli su da me predstave da sam psihički bolestan i da sam to usmislio. Znači, da nisam bio priseban i zvao, iz groba sam zvao i 112 službu i Hitnu pomoć... Da ja nisam zvao, oni bi mi se smejali, i smestili bi me na Ugljan - rekao je Dražić.