- Dvojica mladića, koji su mi izgledali kao tinejdžeri, prešli su ulicu kako bi došli na moju stranu ulice. Odmah sam usporio i nadao se da će samo proći, no počeli su da me udaraju po celom telu metalnom šipkom. Sve je počelo s udaranjem po desnoj ruci, a onda su nastavili i po glavi. Nosili su sve crno i maske preko lica, pa sam video samo njihove oči. Pitao sam ih više puta 'Brate, zašto me tučeš?', ali oni nisu rekli ni reči nego su samo nastavili - ispričao je napadnuti dostavljač hrane kojem je u napadu oštećen i skuter koji koristi za posao.