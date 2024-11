- Prišao sam tom čoveku i pitao ga šta radi s tim i upozorio ga da to treba da vrati. Ništa mi nije odgovorio niti je obraćao na mene pažnju. Zatim je došao i vlasnik kafića koga sam upitao zašto je to dopustio, pa je zvao policiju. Pojedinci su optuženiku objašnjavali da odelo treba vratiti i da izađe iz kafića. Na kraju su pokušavali da ga izguraju pa je tada skinuo crkveno odelo sa sebe, bacio ga prema meni i rekao: "Evo ti". Ništa mi drugo nije kazao, a ja sam odelo uzeo i vratio se u crkvu. Optuženika do tada nisam poznavao, a nakon svega je došao i lično mi se izvinio - otkrio je župnik D.Č.