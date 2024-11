- Branitelj sam, ali kad vidim ovo sram me. Zajedno sam sa Srbima iz Sinja branio Hrvatsku od JNA, četnika i velikosrba. A onda ovaj odvratni grafit i to preko puta Veteranskog centra. Gde su sad gradske službe da ovo obrišu? Ponosimo se našom slobodnom državom Hrvatskom, a ne ustašama i pisanjem grafita u kojima se poziva na ubijanje Srba. Nas ne treba zanimati Srbija i njihove gluposti, pustimo poređenja s njima, ugledajmo se na bolje države - kaže on za Slobodnu Dalmaciju, koji poziva gradonačelnika Mira Bulja da odmah naredi komunalcima da uklone odvratne natpise.